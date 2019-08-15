Чт, 15.08.2019
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  • Неожиданный ход: правление швейного концерна Baltika решило перераспределить акции

Неожиданный ход: правление швейного концерна Baltika решило перераспределить акции

Baltika tootmine.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Правление эстонского швейного концерна Baltika решило перераспределить акции, в результате чего доля финского фонда KJK Fund Sicav-SIF в предприятии составит на первых порах менее 90% и фонд не должен будет в обязательном порядке делать предложения о перенятии обязательств миноритарным акционерам, сообщает BNS.

В четверг утром Baltika сообщила бирже, что, исходя из уточненного распределения акций, доля KJK Fund Sicav-SIF в AS Baltika составит 89,69%.

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, необходимо делать предложения о перенятии обязательств миноритарным акционерам в случае, если доля мажоритарного акционера превышает 90 процентов акций.

В соответствии с принятым 12 августа решением, участие финского фонда KJK Fund Sicav-SIF в компании Baltika могло бы повыситься после увеличения акционерного капитала Baltika до уровня более 90 процентов. Это означает, что фонд мог бы сделать миноритарным акционерам предприятия предложение о перенятии обязательств.

Руководство фирмы Baltika, опираясь на изложенные в проспекте подписки правила, утвердило распределение новых акций, после чего доля занесенного в коммерческий регистр участия KJK Fund Sicav-SIF могла бы составить в AS Baltika 90,03 процента.

Поскольку KJK принадлежит более 90 процентов акций Baltikat, то Закон о ценных бумегах предусматривает, что финский фонд может сделать миноритарным акционерам предприятия предложение выкупить принадлежащие им акции.

В ходе состоявшейся с 16 июля по 7 августа подписки на акции компании Baltika эмитировала 50 млн новых акций, чтобы увеличить акционерный капитал компании на 5 млн евро, всего состоялась подписка на 53,38 млн акций на сумму 5,34 млн евро.

Аннулированы 3,4 млн акций, размеченных с превышением объема подписки. 9 августа компания Baltika подала в Коммерческий регистр заявление об увеличении акционерного капитала, увеличение акционерного капитала регистрируется в течение пяти рабочих дней.

Новая величина зарегистрированного акционерного капитала Baltika теперь составляет 5 407 949 евро, которые распределены на 54 079 485 акций номинальной стоимостью 0,1 евро.

Вырученные от эмиссии акций средства Baltika намеревается направить на реализацию своих проектов модернизации, на инвестиции и на выполнение своих финансовых обязательств

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