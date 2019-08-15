Заразившаяся корью во время полета стюардесса умерла

43-летняя стюардесса флагманской авиакомпании Израиля El Al, которая почувствовала себя плохо во время полета, умерла от кори в больнице спустя пять месяцев после контакта с вирусом. Об этом написала газета Jerusalem Post.
В официальном сообщении El Al заявила, что сразу после новостей о болезни стюардессы начала кампанию по вакцинации сотрудников. Также в авиакомпании выразили соболезнования семье умершей, пишет RTVi.
Отмечается, что стюардесса почувствовала себя плохо на рейсе из Нью-Йорка в Тель-Авив в апреле 2019 года. После возвращения в Израиль ее положили в больницу, а потом она впала в кому.
Вскоре врачи нашли у стюардессы повреждение мозга. Женщину перевели в больницу, где работает много специалистов по реабилитации. Состояние стюардессы не улучшалось, ее перевезли в больницу «Бейлинсон», что в Петах-Тикве.
Jerusalem Post отметила, что женщина получила только одну вакцину против кори, вместо рекомендованных двух. Если не сделать повторную вакцинацию, вероятность заболеть на несколько процентных пунктов.
Корь — заразное заболевание, от которого в 2017 году погибли 110 тысяч человек. При этом смертность от болезни за 17 лет удалось снизить на 80%: в 2000 году от нее погибли 545 тысяч. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает это с кампанией по вакцинации и появлением более доступной прививки.
Несмотря на усилия ВОЗ, в 2018 и 2019 годах наблюдается рост заболеваемости корью не только в африканском и азиатском, но и в европейском и американском регионах. За первое полугодие 2019 года ей заболело больше людей, чем за весь 2018 год.