Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину в баре за отказ выпить виски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец ММА Конор Макгрегор атаковал одного из посетителей бара в Ирландии. Поводом для конфликта стал спор о виски, сообщает Чемпионат.com.
По данным источника, инцидент произошёл ещё 6 апреля в баре The Marble Arch Pub в Дублине. Конор решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку.
Вскоре после этого ирландский боец ударил пожилого мужчину по лицу. Двое посетителей сразу схватили Макгрегора и не позволили конфликту вылиться в полноценную драку. Как сообщает TMZ, пострадавший обратился в полицию, но неизвестно, был ли каким-то образом наказан Макгрегор. Самое любопытное, что пожилой мужчина даже не упал со стула после удара Макгрегора.