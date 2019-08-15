В фирмах в Ляэне-Вирумаа нелегально работали украинцы и молдаване с поддельными документами

В волости Раквере работали два гражданина Украины, у которых не было разрешения на работу в Эстонии. В тот же день работодатель ходатайствовал об их регистрации.

Также на предприятии трудились двое граждан Молдавии, у которых не было трудовых договоров и они не были зарегистрированы в налоговом департаменте. Мужчина и женщина предъявили полицейским поддельные румынские ИД-карты. Так как они согласились оплатить штраф, возбуждать уголовное дело против них не стали. Поддельные документы конфисковали, им сделали предписание покинуть страну. В тот же вечер они отбыли в Россию через пограничный пункт Нарва-1.

В волости Тапа был проверен строительный объект, на котором обнаружили гражданина Украины 1973 года рождения и гражданина Белоруссии 1970 года рождения, не имевших разрешений на работу в Эстонии. Когда полицейские прибыли на стройку, нарушители попытались сбежать. Гражданину Белоруссии сделали предписание покинуть страну и выдали запрет на въезд на один год. Гражданину Украины разрешили остаться в стране, так как работодатель начал оформлять на него документы.