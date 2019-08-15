В Финляндии в следующем году могут подорожать сигареты и топливо

Министр финансов Финляндии Мика Линтиля представил предварительный проект госбюджета на следующий год. Согласно предложению, окончательный размер бюджета – 57 млрд евро. Бюджет дефицитный на 2,3 млрд евро. Таким образом, государственный долг в следующем году составит 109 млрд евро, сообщает портал новостей Yle.fi.
В соответствии с правительственной программой, дополнительное финансирование пойдет, в числе прочего, на высшее образование, трудовую занятость и базовую транспортную инфраструктуру.
Подоходный налог, в свою очередь, будет снижен на 200 млн евро, а налоги на табачные изделия и транспортное топливо повысятся.
Снижение подоходного налога коснется работников с низким и средним уровнем зарплаты, пенсионеров, а также получателей льготных доходов.
Проект предлагает поднять базовое пособие на 20 евро в месяц. Самые маленькие пенсии также будут увеличены.
Линтиля подчеркнул, что правительство предложенным проектом хочет вызвать поддержку особенно со стороны коммерческих предприятий.
"Еще весной раздавались голоса, что компании станут покидать Финляндию, мол предпосылки для предпринимательства исчезли. Благодаря этому бюджету ни одна из компаний не потеряет предпосылок для ведения бизнеса", - заявил министр финансов