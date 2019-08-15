Картина дня: к каким беспорядкам готовится Эстония, отмена выпускных экзаменов и аварийная посадка самолета

Затейщики крупнейшего фентанилового бизнеса в Эстонии пошли на сделку с прокуратурой

В четверг братья Пауль и Дмитрий Кярберги, обвиняемые в организации фентанилового бизнеса, пошли на сделку и подписали соглашение с прокуратурой. Читать далее...

Студия Postimees: к каким беспорядкам готовится Эстония?

МВД выступило с инициативой о создании вооруженного резервного подразделения для подавления массовых беспорядков. Что послужило причиной? Против кого в перспективе можно будет применить эти силы? Смотрите видео!

За государственные инвестиции идет серьезная борьба

На инвестиции со стороны государства претендуют как Национальная библиотека, так и новый теледом. Читайте далее...

В ногу со временем: сдающих теоретическую часть экзамена по вождению ожидают перемены

В ближайшее время теоретическую часть экзамена по вождению в Департаменте шоссейных дорог можно будет сдавать с помощью планшетов — переход с настольных компьютеров на мобильные устройства начался в августе и должен закончиться в октябре. Читать далее...

Чтобы люди вышли протестовать, для начала надо довести их до ручки

Сама идея создать некое дополнительное подразделение для подавления массовых беспорядков в Эстонии вызывает, как минимум, недоумение. Давайте рассуждать здраво: неужели стране и правда грозят какие-то массовые волнения невиданных масштабов, с которыми не в состоянии справиться существующие силовые структуры?

Правительство одобрило законопроект об отмене выпускных экзаменов в основной школе

Сегодня, 15 августа, правительство одобрило представленный министром образования и науки законопроект о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и Закон о гражданстве. В случае, если законопроект получит одобрение парламента, учащимся больше не нужно будет сдавать государственные экзамены для окончания основной школы. Читать далее...

Решение нового министра заставит антарктическую экспедицию отказаться от многих мероприятий

По решению нового министра Керт Кинго, экспедиция «Антарктика 200», посвященная двухсотлетию открытия материка уроженцем Сааремаа адмиралом Беллинсгаузеном, останется без пособия EAS. Организаторы вынуждены отменить несколько уже запланированных и знакомящих с Эстонией мероприятий в Южной Америке. Читать далее...

Бывший член Рийгикогу пыталась сдать в аренду не свое парковочное место

Быший член Рийгикогу и социал-демократ Барби Пильвре пыталась в центре Таллинна сдать в аренду парковочное место, которое ей не принадлежит. Квартирное товарищество было не в курсе такой инициативы. Читать далее...

ЧП по пути из Таллинна в Стокгольм: мужчина спрыгнул за борт Baltic Queen

В четверг утром с борта судна Baltic Queen, следовавшего из Таллинна в Стокгольм, человек спрыгнул в море, его удалось спасти. Читать далее...

Городские улицы обрабатывают ядом, который предположительно вызывает рак