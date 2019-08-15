Картина дня: скандал с отстранением главы полиции, тяжелая травма украинского рабочего и борьба за госинвестиции

О пользе добровольческих самокатных заградительных отрядов

На фоне сообщений о вероятных сокращениях в Департаменте полиции и погранохраны в результате выполнения мер об экономии замечательная идея Министерства внутренних дел о создании вспомогательных вооруженных отрядов по обеспечению порядка выглядит недостаточно хорошей. Ее следует улучшить.

Бывший член Рийгикогу пыталась сдать в аренду не свое парковочное место

Быший член Рийгикогу и социал-демократ Барби Пильвре пыталась в центре Таллинна сдать в аренду парковочное место, которое ей не принадлежит. Квартирное товарищество было не в курсе такой инициативы. Читать далее...

ЧП по пути из Таллинна в Стокгольм: мужчина спрыгнул за борт Baltic Queen

В четверг утром с борта судна Baltic Queen, следовавшего из Таллинна в Стокгольм, человек спрыгнул в море, его удалось спасти. Читать далее...

Городские улицы обрабатывают ядом, который предположительно вызывает рак

В понедельник утром, проезжая по улице Рейну в Вильянди, житель города Марио Карро заметил на тротуаре человека в защитном костюме, который опрыскивал растущую у бордюра траву какой-то жидкостью. Поскольку Карро слышал о том, что некоторые химикаты, используемые в борьбе с сорняками, могут быть опасны для людей, он решил поговорить с рабочим, чтобы узнать, каким ядом поливают городские улицы. Читать далее...

Птицы и загоревшийся двигатель: в Подмосковье пилот чудом посадил самолет

Пассажирский Airbus А-321 совершил аварийную посадку после вылета из Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Читать далее...

Магазин дизайнерской одежды обвинили в перепродаже платьев из китайских интернет-магазинов

В редакцию Rus.Postimees обратилась группа нарвитян, которые скрываются под ником we.narva в Instagram. Ранее они стали известны тем, что в этой же соцсети развернули кампанию против некачественного школьного питания в Нарве. А теперь обнаружили, что некоторые товары, которые продаются в магазине I am trend можно найти также в китайских интернет-магазинах AliExpress и Taobao под другими брендами и в несколько раз дешевле. Читать далее...

Жители Кохтла-Ярве выступают против строительства завода около жилых районов

Жители Кохтла-Ярве выступают против строительства в промышленной зоне старого Ахтме завода по производству масла из отходов сланцевого производства, который намерена возвести компания Corestone Production. Читать далее...

В фирмах в Ляэне-Вирумаа нелегально работали украинцы и молдоване с поддельными документами

Чиновники Идаской префектуры и полицейские отделения Раквере проверили три предприятия и их сотрудников в Ляэне-Вирумаа. В итоге рейд выявил незарегистрированных украинцев и молдован с поддельными документами. Читать далее...

Пассажиры экстренно севшего самолета обратились к пилотам в соцсетях

Пассажиры на личных страницах в социальных сетях благодарят пилотов Airbus A-321 за успешную экстренную посадку самолета в районе аэропорта Жуковский. На это обратил внимание Telegram-канал «112». Читать далее...

Аналитики: горячая эстонская экономика охлаждается

Сегодняшний Postimees пишет, что спад экономики Германии усугубляет страх перед кризисом. Немецкая промышленность в июне пережила крупнейший спад в этом десятилетии, экспорт ссохся, экономика отреагировала на это спадом во втором квартале. Страх перед экономическим кризисом растет во всей Европе. Читать далее...

В Норвегии зафиксировали скачок радиации