Картина дня: скандал с отстранением главы полиции, тяжелая травма украинского рабочего и борьба за госинвестиции

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Глава МВД начал дисциплинарное производство в отношении главы полиции Эльмара Вахера
Министр внутренних дел Март Хельме начал в отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера дисциплинарное производство. Читать далее...
Молодой украинский рабочий получил тяжелую травму в Эстонии
Полиция получила сообщение, что вчера в волости Ляэнеранна 21-летний гражданин Украины получил травму при строительстве электролиний: его рука застряла в бетономешалке. Он получил тяжелые травмы. Читать далее...
Московский суд арестовал Сергея Лыхмуса: его обвиняют в госизмене
В Москве Лефортовский суд арестовал гражданина России Сергея Лыхмуса, которого заподозрили в государственной измене. Читать далее...
Затейщики крупнейшего фентанилового бизнеса в Эстонии пошли на сделку с прокуратурой
В четверг братья Пауль и Дмитрий Кярберги, обвиняемые в организации фентанилового бизнеса, пошли на сделку и подписали соглашение с прокуратурой. Читать далее...
Студия Postimees: к каким беспорядкам готовится Эстония?
МВД выступило с инициативой о создании вооруженного резервного подразделения для подавления массовых беспорядков. Что послужило причиной? Против кого в перспективе можно будет применить эти силы? Смотрите видео!
За государственные инвестиции идет серьезная борьба
На инвестиции со стороны государства претендуют как Национальная библиотека, так и новый теледом. Читайте далее...
Eesti Energia построит на Хийумаа крупнейший ветряной парк
Государственная компания по возобновляемым источникам энергии Enefit Green, дочерняя компания Eesti Energia планирует построить ветропарк в окрестностях Хийумаа мощностью до 1100 мегаватт, который на сегодняшний день станет крупнейшим в мире. Читать далее...
В ногу со временем: сдающих теоретическую часть экзамена по вождению ожидают перемены
В ближайшее время теоретическую часть экзамена по вождению в Департаменте шоссейных дорог можно будет сдавать с помощью планшетов — переход с настольных компьютеров на мобильные устройства начался в августе и должен закончиться в октябре. Читать далее...
Чтобы люди вышли протестовать, для начала надо довести их до ручки
Сама идея создать некое дополнительное подразделение для подавления массовых беспорядков в Эстонии вызывает, как минимум, недоумение. Давайте рассуждать здраво: неужели стране и правда грозят какие-то массовые волнения невиданных масштабов, с которыми не в состоянии справиться существующие силовые структуры?
Правительство одобрило законопроект об отмене выпускных экзаменов в основной школе
Сегодня, 15 августа, правительство одобрило представленный министром образования и науки законопроект о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии и Закон о гражданстве. В случае, если законопроект получит одобрение парламента, учащимся больше не нужно будет сдавать государственные экзамены для окончания основной школы. Читать далее...
Решение нового министра заставит антарктическую экспедицию отказаться от многих мероприятий
По решению нового министра Керт Кинго, экспедиция «Антарктика 200», посвященная двухсотлетию открытия материка уроженцем Сааремаа адмиралом Беллинсгаузеном, останется без пособия EAS. Организаторы вынуждены отменить несколько уже запланированных и знакомящих с Эстонией мероприятий в Южной Америке. Читать далее...
О пользе добровольческих самокатных заградительных отрядов
На фоне сообщений о вероятных сокращениях в Департаменте полиции и погранохраны в результате выполнения мер об экономии замечательная идея Министерства внутренних дел о создании вспомогательных вооруженных отрядов по обеспечению порядка выглядит недостаточно хорошей. Ее следует улучшить.
Бывший член Рийгикогу пыталась сдать в аренду не свое парковочное место
Быший член Рийгикогу и социал-демократ Барби Пильвре пыталась в центре Таллинна сдать в аренду парковочное место, которое ей не принадлежит. Квартирное товарищество было не в курсе такой инициативы. Читать далее...
ЧП по пути из Таллинна в Стокгольм: мужчина спрыгнул за борт Baltic Queen
В четверг утром с борта судна Baltic Queen, следовавшего из Таллинна в Стокгольм, человек спрыгнул в море, его удалось спасти. Читать далее...
Городские улицы обрабатывают ядом, который предположительно вызывает рак
В понедельник утром, проезжая по улице Рейну в Вильянди, житель города Марио Карро заметил на тротуаре человека в защитном костюме, который опрыскивал растущую у бордюра траву какой-то жидкостью. Поскольку Карро слышал о том, что некоторые химикаты, используемые в борьбе с сорняками, могут быть опасны для людей, он решил поговорить с рабочим, чтобы узнать, каким ядом поливают городские улицы. Читать далее...
Птицы и загоревшийся двигатель: в Подмосковье пилот чудом посадил самолет
Пассажирский Airbus А-321 совершил аварийную посадку после вылета из Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Читать далее...
Магазин дизайнерской одежды обвинили в перепродаже платьев из китайских интернет-магазинов
В редакцию Rus.Postimees обратилась группа нарвитян, которые скрываются под ником we.narva в Instagram. Ранее они стали известны тем, что в этой же соцсети развернули кампанию против некачественного школьного питания в Нарве. А теперь обнаружили, что некоторые товары, которые продаются в магазине I am trend можно найти также в китайских интернет-магазинах AliExpress и Taobao под другими брендами и в несколько раз дешевле. Читать далее...
Жители Кохтла-Ярве выступают против строительства завода около жилых районов
Жители Кохтла-Ярве выступают против строительства в промышленной зоне старого Ахтме завода по производству масла из отходов сланцевого производства, который намерена возвести компания Corestone Production. Читать далее...
В фирмах в Ляэне-Вирумаа нелегально работали украинцы и молдоване с поддельными документами
Чиновники Идаской префектуры и полицейские отделения Раквере проверили три предприятия и их сотрудников в Ляэне-Вирумаа. В итоге рейд выявил незарегистрированных украинцев и молдован с поддельными документами. Читать далее...
Пассажиры экстренно севшего самолета обратились к пилотам в соцсетях
Пассажиры на личных страницах в социальных сетях благодарят пилотов Airbus A-321 за успешную экстренную посадку самолета в районе аэропорта Жуковский. На это обратил внимание Telegram-канал «112». Читать далее...
Аналитики: горячая эстонская экономика охлаждается
Сегодняшний Postimees пишет, что спад экономики Германии усугубляет страх перед кризисом. Немецкая промышленность в июне пережила крупнейший спад в этом десятилетии, экспорт ссохся, экономика отреагировала на это спадом во втором квартале. Страх перед экономическим кризисом растет во всей Европе. Читать далее...
В Норвегии зафиксировали скачок радиации
В атмосфере на севере Норвегии зафиксировано наличие небольшого количества радиоактивного йода, сообщили в четверг в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии. Читать далее...