Объявлена дата регистрации на бесплатные курсы эстонского языка

Через неделю (22 августа в 10 часов) на сайте Фонда интеграции начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка. На 69 курсов смогут записаться 1104 человека, заинтересованных в изучении эстонского языка.
Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A2, B1, B2 и C1. «Исходя из многолетней практики и учитывая актуальные потребности, мы предлагаем, прежде всего, курсы разговорного эстонского на уровне B1 и B2», - пояснила Яна Тонди, руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции.
В этом году откроются, в общей сложности, 1104 учебных места на 69 курсах в Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве и в районе Ахтме. «Каждый заинтересованный в изучении эстонского языка может выбрать подходящие для него курсы в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно времени, места и языковой школы. Подробная информация опубликована на сайте Фонда», – добавила Тонди.
Мы откроем 34 курса в Таллинне, 16 курсов в Нарве, шесть курсов в Йыхви, пять курсов в Ахтме, три курса в Силламяэ, два курса в Кохтла-Ярве, два курса в Тарту и один курс в Пярну. «Регистрация на курсы эстонского языка начнется по этой ссылке в четверг, 22 августа, в 10 часов утра. Чтобы регистрация была успешной, рекомендуем подготовиться к ней заранее. Соответствующие рекомендации приведены по уже упомянутому адресу», – подчеркнула руководитель сферы языкового обучения Фонда.
На дополнительные вопросы ответят консультанты Фонда интеграции, с которыми можно связаться, позвонив по бесплатному номеру 800 9999 или отправив письмо на адрес info@integratsiooniinfo.ee. «Наши консультанты также помогут найти другие формы изучения эстонского языка. Например, работающие в Таллинне, Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ дома эстонского языка, а также наши партнеры в других регионах Эстонии предлагают такие возможности как языковые кафе, тандемное обучение, клубы культуры», – пояснила Тонди.