Чт, 15.08.2019
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  • Жители Кохтла-Ярве выступают против строительства завода около жилых районов

Жители Кохтла-Ярве выступают против строительства завода около жилых районов

Кохтла-Ярве.

ФОТО: Ольга Лебедева

Жители Кохтла-Ярве выступают против строительства в промышленной зоне старого Ахтме завода по производству масла из отходов сланцевого производства, который намерена возвести компания Corestone Production.

Состоявшаяся накануне встреча представителей предприятия и местного населения мнение горожан не изменила: они обеспокоены тем, что завод будет влиять на экологию города, передает Rus.ERR.

Представитель компании Corestone Production Кейт-Нейл Салувеэр отметил, что в настоящий момент речи о строительстве завода не идет, обсуждается лишь детальная планировка в промышленном секторе возле Ахтме, а предполагаемый завод с новой технологией, по мнению предприятия, окажет минимальное воздействие на окружающую среду.

«Мы готовы встретиться с инициативными группами, чтобы обсудить страхи жителей. В основном опасаются, что будет запах, шум», - сказал Салувеэр, добавив, что самая большая проблема заключается в том, что люди не до конца понимают сам процесс детальной планировки и оценку стратегических влияний.

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