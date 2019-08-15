Жители Кохтла-Ярве выступают против строительства завода около жилых районов

Жители Кохтла-Ярве выступают против строительства в промышленной зоне старого Ахтме завода по производству масла из отходов сланцевого производства, который намерена возвести компания Corestone Production.
Состоявшаяся накануне встреча представителей предприятия и местного населения мнение горожан не изменила: они обеспокоены тем, что завод будет влиять на экологию города, передает Rus.ERR.
Представитель компании Corestone Production Кейт-Нейл Салувеэр отметил, что в настоящий момент речи о строительстве завода не идет, обсуждается лишь детальная планировка в промышленном секторе возле Ахтме, а предполагаемый завод с новой технологией, по мнению предприятия, окажет минимальное воздействие на окружающую среду.
«Мы готовы встретиться с инициативными группами, чтобы обсудить страхи жителей. В основном опасаются, что будет запах, шум», - сказал Салувеэр, добавив, что самая большая проблема заключается в том, что люди не до конца понимают сам процесс детальной планировки и оценку стратегических влияний.