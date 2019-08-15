Магазин дизайнерской одежды обвинили в перепродаже платьев из китайских интернет-магазинов

Встречаться с журналистом лично анонимные расследователи отказались и описали свои выводы в электронном письме.

“Наименования брендов нам не сказали, доказательств не предъявили, потом и вовсе стали игнорировать, - написал анонимный расследователь про посещение магазина I am trend в Нарве. - Цена закупки на AliExpress и Taobao редко превышает 20 евро, а некоторые платья были куплены меньше чем за 10 евро... Только вот в шоуруме нас вводят в заблуждение, не отвечают на поставленные вопросы и продают людям дешевки, поднимая цену в 4-5 раз!”

В качестве доказательств расследователи приводят целую коллекцию скриншотов, на которых вещи из нарвского магазина идентичны или, как минимум, очень похожи на вещи из китайских интернет-магазинов. Цены товаров при этом различаются от 1,5 до 4 с лишним раз.

Здесь нужно отметить, что если AliExpress работает на многих языках и со многими валютами, то Taobao доступен только на китайском, цены там указаны в юанях, и в разных странах мира действуют магазины-посредники, которые перепродают вещи с этой торговой площадки удобным для покупателя способом.

В тоже время, и AliExpress, и Taobao сами являются посредниками в торговле - они не продают собственные товары, а связывают продавцов и покупателей и обеспечивают платежи с возможностью отмены.

I am trend - зарегистрированная в Эстонии компания, которая имеет магазин и ателье в Нарве на ул. Пушкина (на кольце), интернет-магазин в Instagram, а также продает одежду через соцсети Facebook и вКонтакте. Доставка осуществляется по Эстонии и по России. Владельцы магазина - Антон Еловиков и его супруга Екатерина, которая к тому же сама является дизайнером одежды.

Антон и Екатерина рассказали, что в курсе обвинений, и заявили, что они необоснованны.

“Даже если бы это было правдой, разве это незаконно? - заметил также Антон Еловиков. - Купить у поставщика и продавать дороже - ведь так работают все магазины. В чем здесь обман?”

Екатерина Еловикова сказала, что модели на фотографиях очень похожие, но не одинаковые.

“У нас есть свои постоянные поставщики, - рассказала она. - И их качество гораздо лучше, чем у дешевых моделей с AliExpress”.

По словам Антона Еловикова, интернет-магазин работает по эстонским законам и, соответственно, купленный товар в случае недовольства качеством можно вернуть в течение 14 дней.

Одно из платьев на фото в расследовании, как утверждает Екатерина, и вовсе было сшито в ателье при магазине в Нарве.