Мастер-класс от Андрианы Чуповой: как добиться своей цели в Нарве и за ее пределами

Учеба по управлению бизнесом в ТТУ, организация собственного конкурса красоты неординарного формата Mis Baltic Coast, участие в таких популярных проектах, как Creative Narva, Narva 2024, ETV+, модельный бизнес, театр, танцы, скрипка, джазовый коллектив More Drive, спорт, серфинг и, конечно же… Португалия.

Вашему вниманию ее интересный и полезный рассказ о том:

- как она не стала балериной и фигуристкой, брала пример с родителей, и что Нарва и Нарва-Йыэсуу для нее - единое целое;

- с какими трудностями наша героиня столкнулась, пытаясь устроиться в Эстонии на практику, но, в итоге все-таки попала в Eesti Energia;

- почему она устала от проекта Narva 2024, а Нарве не нужен серьезный бум;

- как меняется активность людей в ее родном городе, и что его ждет в недалеком будущем;

- как она любит Португалию и живое общение.