Мастер-класс от Андрианы Чуповой: как добиться своей цели в Нарве и за ее пределами

У большинства нарвитян Андриана Чупова ассоциируется с титулом «Мисс Нарва 2017» и участием в международном конкурсе красоты Face of Beauty International. На самом деле, несмотря на ее молодой возраст, все гораздо шире, разнообразнее и по-деловому. Помните, как там в известном фильме: «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, просто красавица!». Это, с некоторыми уточнениями, точно про нее.
Учеба по управлению бизнесом в ТТУ, организация собственного конкурса красоты неординарного формата Mis Baltic Coast, участие в таких популярных проектах, как Creative Narva, Narva 2024, ETV+, модельный бизнес, театр, танцы, скрипка, джазовый коллектив More Drive, спорт, серфинг и, конечно же… Португалия.
Вашему вниманию ее интересный и полезный рассказ о том:
- как она не стала балериной и фигуристкой, брала пример с родителей, и что Нарва и Нарва-Йыэсуу для нее - единое целое;
- с какими трудностями наша героиня столкнулась, пытаясь устроиться в Эстонии на практику, но, в итоге все-таки попала в Eesti Energia;
- почему она устала от проекта Narva 2024, а Нарве не нужен серьезный бум;
- как меняется активность людей в ее родном городе, и что его ждет в недалеком будущем;
- как она любит Португалию и живое общение.
Беседовал Евгений Рогов