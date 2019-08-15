В Нотр-Даме заметили обрушения

В ведомстве указали, что совсем недавно после рекордной жары упали некоторые камни из сводов нефа. Здание до сих пор находится под угрозой разрушения, передает Lenta.ru.

Работы по восстановлению Нотр-Дама были приостановлены 25 июля из-за возможного заражения местности свинцом, расплавившимся во время пожара. Они должны возобновиться 19 августа. В министерстве сообщили, что именно срочная необходимость укрепления конструкции оправдывает подобное решение. При этом здоровье рабочих, задействованных на объекте, — «это абсолютный приоритет и ставится выше всего остального», указали в Минкультуры.