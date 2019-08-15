По дороге в Палангу автобус превратился в факел: остался только каркас

«Собираетесь в Палангу? Терпение, автобус горит в Каркле ... », - расказала Веста, ставшая свидетелем инцидента. Она также рассказала в группе в социальной сети Facebook «Где стоит полиция в Каунасе?», что спасенные пассажиры автобуса ожидали пожарной части, и движение на дороге было приостановлено. Отдел пожарной охраны и спасения (PRTD) в группе по координации ситуаций за 15 минут узнал, что первоначальное уведомление об этом инциденте было получено в 11:31 вечера. Вскоре пожарные уже были на месте пожара, а открытое пламя было потушено. Пожар нанес огромный ущерб, другими словами, от автобуса почти ничего не осталось.