По дороге в Палангу автобус превратился в факел: остался только каркас

На дороге Клайпеда-Паланга в четверг загорелся автобус. Водитель и 45 пассажиров были спасены, сообщает 15min.lt.
«Собираетесь в Палангу? Терпение, автобус горит в Каркле ... », - расказала Веста, ставшая свидетелем инцидента. Она также рассказала в группе в социальной сети Facebook «Где стоит полиция в Каунасе?», что спасенные пассажиры автобуса ожидали пожарной части, и движение на дороге было приостановлено. Отдел пожарной охраны и спасения (PRTD) в группе по координации ситуаций за 15 минут узнал, что первоначальное уведомление об этом инциденте было получено в 11:31 вечера. Вскоре пожарные уже были на месте пожара, а открытое пламя было потушено. Пожар нанес огромный ущерб, другими словами, от автобуса почти ничего не осталось.
По данным PRTD, в результате инцидента люди не пострадали. Как рассказал LRT Radio владелец автобусной компании Иван Бурински, автобус был на ходу более тридцати лет. По словам бизнесмена, технические специалисты предполагают, что причиной пожара стала неисправность электропроводки в моторном отсеке, пишет BNS. После пожара пассажирам пришлось ждать замены автобуса.
Причины пожара выясняются.