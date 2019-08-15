Чт, 15.08.2019
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  • Магнус Кирт получил приглашение в сборную Европы на легкоатлетический матч против США

Магнус Кирт получил приглашение в сборную Европы на легкоатлетический матч против США

Магнус Кирт.

ФОТО: MICHAL CIZEK / AFP

На матчевую встречу по легкой атлетике между сборными Европы и США, которая пройдет в Минске в начале сентября, получил приглашение эстонский копьеметатель Магнус Кирт, передает Postimees.

Кирт в этом сезоне является обладателем лучшего результата, дважды преодолев отметку в 90 метров, показав результаты 90,34 и 90,61 метра. В состав сборной Еврипы будут вклучены как три лучших спортсмена сезона в отдельных дисциплинах, так и индивидуальные победители дисциплин в Первой лиге командного чемпионата Европы. Всего от Европы примут участие 152 спортсмена. От каждой сборной в отдельной дисциплине будет участвовать по четыре спортсмена. Победитель получит 7000 евро, обладатель восьмого места - 500 евро.

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