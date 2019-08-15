Магнус Кирт получил приглашение в сборную Европы на легкоатлетический матч против США

Кирт в этом сезоне является обладателем лучшего результата, дважды преодолев отметку в 90 метров, показав результаты 90,34 и 90,61 метра. В состав сборной Еврипы будут вклучены как три лучших спортсмена сезона в отдельных дисциплинах, так и индивидуальные победители дисциплин в Первой лиге командного чемпионата Европы. Всего от Европы примут участие 152 спортсмена. От каждой сборной в отдельной дисциплине будет участвовать по четыре спортсмена. Победитель получит 7000 евро, обладатель восьмого места - 500 евро.