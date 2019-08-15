Хельме: правительство отказалось от строительства нового здания КаПо в пользу спасателей и полицейских

Министр финансов Мартин Хельме написал в соцсетях, что правительство решило отказаться от строительства нового здания Полиции безопасности. Вместо этого в течение трех-четырех последующих лет будут приведены в порядок все кордоны и совместные здания Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны, пишет Postimees.
"В средствах массовой информации прежде всего прозвучали сегодняшние решения о крупных инвестициях в области культуры, но крайне важно и то, что в сегодняшнем плане инвестиций есть деньги для приведения в порядок зданий сектора внутренней безопасности", - заверил Хельме.
Он добавил, что за три-четыре года будут приведены в порядок все совместные здания двух департаментов - спасательного и полиции и погранохраны - на общую сумму 70 млн евро.
"Другими словами, полиция и спасатели получат современные и комфортные условия труда. И естественно, это не связано с зарплатами, поскольку мы имеем дело с государственными инвестициями, а не с бюджетными средствами Министерства внутренних дел", - написал Хельме.
"Кстати, эти деньги были запланированы, поскольку принято решение в ближайшее время не строить для КаПо новое здание", - добавил он в конце.