О пользе добровольческих самокатных заградительных отрядов

Понимают ли в МВД, что вооруженная толпа людей остается таковой, даже если каждый из любителей пройдет двухнедельный курс подготовки, как заявляется?

Учитывая отсутствие деталей, оценить принципиальную жизнеспособность идеи, конечно, сложно. Но она вызывает вопросы. Много вопросов. Начиная с того, на каком-таком юридическом основании предполагается выдавать оружие по сути гражданским людям. Тем более, что министр юстиции Райво Аэг, как оказалось, в целом не в курсе, что собирается делать МВД.

Разумеется, прописать исключение в законе не такая сложная задача — бумага все стерпит. Далее же начинаются по-настоящему сложные вопросы. Закупить снаряжение на миллионы евро — не проблема. Но где министерство намерено найти «не сотни, а гораздо больше людей», которым его предполагается выдавать? Если численность помощников полицейских, которые выполняют куда менее специфические задачи составляет едва больше тысячи человек? Тем более, что за добровольцев придется конкурировать с такой организацией, как Кайтселийт?

Предположим, какое-то приемлемое количество добровольцев набрать все же удастся. Но понимают ли в МВД, что вооруженная толпа людей остается таковой, даже если каждый из любителей пройдет двухнедельный курс подготовки, как заявляется? Она способна стать подразделением лишь при постоянных совместных тренировках, в которых добиваются чувства локтя товарища, четкой вертикали управления и дисциплине. Надеемся, что да.

Однако даже в этом случае, есть нюанс

Главная характеристика любого подразделения, даже добровольческого, — способность и готовность реагировать. Даже если мы отбросим сомнения в оперативности добровольческих отрядов, есть куда большая проблема — принцип территориальности.

Предположим, по всей Эстонии стали появляться человечки «зеленого» или любого другого цвета. Полиция, армия и Кайтселийт купируют кризисы, но, скажем, на Лихула, сил не хватило. МВД трубит тревогу и намерено бросить в бой свой последний резерв — добровольцев. Но на пункт сбора в Таллинне являются единицы, поскольку когда беда у тебя на пороге, особого интереса ехать в Лихула у добровольцев не возникло.

В завершение. Намерение МВД комплектовать свои подразделения преимущественно помощниками полицейских и резервистами с соответствующей подготовкой говорит о том, что в ведомстве все же знают о существовании Караульного батальона (Vahipataljon), который специализируется на подготовке кадров военной полиции.

У каждого резервиста и его товарищей есть место в штатном расписании, знакомый ему командир, навыки и знания. Армия обладает средствами оповещения, инфраструктурой, снаряжением и транспортом для того, чтобы в кратчайшие сроки собрать подготовленное и ранее слаженное подразделение вместе и перебросить его в любой уголок страны. Тем более, что армия это умеет, любит, практикует.

Разумеется, армия — это последний довод, к которому не пришлось прибегать в ходе самых массовых уличных беспорядков в истории новой Эстонии во время Бронзовой ночи. Обошлись даже без привлечения Кайтселийта. Другими словами, резервы вообще не были задействованы и даже в отсутствии опыта полиция справилась со своей задачей в целом успешно.