О пользе добровольческих самокатных заградительных отрядов

На фоне сообщений о вероятных сокращениях в Департаменте полиции и погранохраны в результате выполнения мер об экономии замечательная идея Министерства внутренних дел о создании вспомогательных вооруженных отрядов по обеспечению порядка выглядит недостаточно хорошей. Ее следует улучшить.
Если у министерства возникают сомнения в способности эстонского государства справляться с народными волнениями и борьбе с вооруженными инсургентами, ради чего следует создавать новое подразделение численностью «не в сотни, а гораздо больше человек», ограничиваться полумерами не стоит. Отчаянные времена требуют отчаянных мер: поместных добровольческих заградительных отрядов.
Во главе отрядов можно и нужно поставить проверенных и идейно устойчивых комиссаров, наделенных правом указывать кого хватать и бить.
Патриоту по винтовке, врагу – пулю в лоб
Во-первых, следует отказаться от идеи комплектации отрядов преимущественно помощниками полицейских и резервистами с соответствующей подготовкой. Первых слишком мало – чуть больше тысячи, – а вторые пригодятся в других местах. Иметь право встать на защиту порядка по месту жительства должен иметь каждый. Сознательные граждане есть везде, даже в Нарве: таким образом государство сможет реагировать на угрозы в любом уголке страны. Мгновенно.
Недостаток выучки компенсируется мотивированностью добровольцев и рвением встать на защиту любимой страны. Тем более, что во главе отрядов можно и нужно поставить проверенных и идейно устойчивых комиссаров, наделенных правом указывать кого хватать и бить. Опыт демонстраций в Москве показывает: стабильность гарантирована – ни одного полицейского не обидели, ни одну витрину не разбили. В чрезвычайных случаях, когда речь идет о военном конфликте, можно разрешить расстрелы без суда и следствия – жестоко, но эффективно. Нет времени рассуждать, когда родина в опасности.
Во-вторых, министерство планирует выделить на создание подразделения около 20 миллионов евро, большая часть которых уйдет на закупку снаряжения. Не стоит быть такими расточительными – это вполне соответствует духу распоряжения правительства об экономии. Пусть каждый доброволец возьмет с собой личные пистолет, ружье или на худой конец биту или чего потяжелее. Если таковых нет, вряд ли Силы обороны откажут в удовольствии поделиться бывшими в употреблении винтовками.
Следующий логичный шаг: вспомогательные отряды должны иметь возможность реквизировать транспорт – велосипеды и ставшие популярными электросамокаты. Экологично и модно, а главное, таким образом мы повышаем их мобильность. Таким образом, добровольцы могут действовать повсеместно, быстро и эффективно. Поместные добровольческие самокатные заградительные отряды – спасение республики.
Вопросы. Много вопросов
Если серьезно, желание министра МВД Марта Хельме получить универсальный инструмент на все случаи жизни — от подавления волнений и до борьбы с вооруженными людьми — в целом объяснимо. Как и желание добиться результата дешево и сердито — добровольцев не нужно держать на довольствии. Однако при таком подходе велики шансы потратить деньги, добившись примерно нулевого или отрицательного результата. Когда подразделение, созданное для помощи имеющимся силовым структурам, в реальной ситуации само будет нуждаться в спасении.
Инициатива Хельме на первый взгляд кажется несогласованной, сырой и непродуманной, а отсюда и фантастически абсурдной. Что остается министерству? Взять под козырек, изобрести мало мальски приемлемое логическое обоснование в необходимости такого подразделения, что и было сделано, а дальше ломать голову над тем, как освоить 20 миллионов евро.
Понимают ли в МВД, что вооруженная толпа людей остается таковой, даже если каждый из любителей пройдет двухнедельный курс подготовки, как заявляется?
Учитывая отсутствие деталей, оценить принципиальную жизнеспособность идеи, конечно, сложно. Но она вызывает вопросы. Много вопросов. Начиная с того, на каком-таком юридическом основании предполагается выдавать оружие по сути гражданским людям. Тем более, что министр юстиции Райво Аэг, как оказалось, в целом не в курсе, что собирается делать МВД.
Разумеется, прописать исключение в законе не такая сложная задача — бумага все стерпит. Далее же начинаются по-настоящему сложные вопросы. Закупить снаряжение на миллионы евро — не проблема. Но где министерство намерено найти «не сотни, а гораздо больше людей», которым его предполагается выдавать? Если численность помощников полицейских, которые выполняют куда менее специфические задачи составляет едва больше тысячи человек? Тем более, что за добровольцев придется конкурировать с такой организацией, как Кайтселийт?
Предположим, какое-то приемлемое количество добровольцев набрать все же удастся. Но понимают ли в МВД, что вооруженная толпа людей остается таковой, даже если каждый из любителей пройдет двухнедельный курс подготовки, как заявляется? Она способна стать подразделением лишь при постоянных совместных тренировках, в которых добиваются чувства локтя товарища, четкой вертикали управления и дисциплине. Надеемся, что да.
Однако даже в этом случае, есть нюанс
Главная характеристика любого подразделения, даже добровольческого, — способность и готовность реагировать. Даже если мы отбросим сомнения в оперативности добровольческих отрядов, есть куда большая проблема — принцип территориальности.
Предположим, по всей Эстонии стали появляться человечки «зеленого» или любого другого цвета. Полиция, армия и Кайтселийт купируют кризисы, но, скажем, на Лихула, сил не хватило. МВД трубит тревогу и намерено бросить в бой свой последний резерв — добровольцев. Но на пункт сбора в Таллинне являются единицы, поскольку когда беда у тебя на пороге, особого интереса ехать в Лихула у добровольцев не возникло.
В завершение. Намерение МВД комплектовать свои подразделения преимущественно помощниками полицейских и резервистами с соответствующей подготовкой говорит о том, что в ведомстве все же знают о существовании Караульного батальона (Vahipataljon), который специализируется на подготовке кадров военной полиции.
У каждого резервиста и его товарищей есть место в штатном расписании, знакомый ему командир, навыки и знания. Армия обладает средствами оповещения, инфраструктурой, снаряжением и транспортом для того, чтобы в кратчайшие сроки собрать подготовленное и ранее слаженное подразделение вместе и перебросить его в любой уголок страны. Тем более, что армия это умеет, любит, практикует.
Разумеется, армия — это последний довод, к которому не пришлось прибегать в ходе самых массовых уличных беспорядков в истории новой Эстонии во время Бронзовой ночи. Обошлись даже без привлечения Кайтселийта. Другими словами, резервы вообще не были задействованы и даже в отсутствии опыта полиция справилась со своей задачей в целом успешно.
Поэтому вместо изобретения велосипеда, кажется логичным, что МВД стоит задуматься об эффективном использовании уже существующих инструментов в сотрудничестве с другими силовыми структурами. А не приобретать персональную дорогостоящую игрушку сомнительного качества, прилагая максимальные творческие усилия, описывая вероятные и невероятные ситуации, в которых она может оказаться полезной.