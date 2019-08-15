Сеть Prisma откроет супермаркет в Старом городе Таллинна

В ближайшие годы торговая сеть амерена открыть в Эстонии еще до 10 магазинов-супермаркетов.

На втором этаже здания, в котором будет круглосуточно работать Prisma, откроется спортивный клуб Gym!, принадлежащий MyFitness.

Prisma Peremarket работает в Эстонии с 2000 года, торговая сеть имеет в Таллинне, Тарту и Нарве в общей сложности 9 магазинов, в которых работает примерно 800 человек.