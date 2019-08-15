Сеть Prisma откроет супермаркет в Старом городе Таллинна

22 августа торговая сеть Prisma Peremarket откроет первый в Старом городе Таллинна супермаркет, он будет круглосуточно работать по адресу улица Айя, 3.
В ближайшие годы торговая сеть амерена открыть в Эстонии еще до 10 магазинов-супермаркетов.
На втором этаже здания, в котором будет круглосуточно работать Prisma, откроется спортивный клуб Gym!, принадлежащий MyFitness.
Prisma Peremarket работает в Эстонии с 2000 года, торговая сеть имеет в Таллинне, Тарту и Нарве в общей сложности 9 магазинов, в которых работает примерно 800 человек.
Prisma Peremarket принадлежит торговому концерну S-Grupp, выступающему на рынках Финляндии, Эстонии и России, в концерне занято в общей сложности более 41 000 работников.