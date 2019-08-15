Чт, 15.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Сеть Prisma откроет супермаркет в Старом городе Таллинна

Магазин Prisma.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

22 августа торговая сеть Prisma Peremarket откроет первый в Старом городе Таллинна супермаркет, он будет круглосуточно работать по адресу улица Айя, 3.

В ближайшие годы торговая сеть амерена открыть в Эстонии еще до 10 магазинов-супермаркетов.

На втором этаже здания, в котором будет круглосуточно работать Prisma, откроется спортивный клуб Gym!, принадлежащий MyFitness.

Prisma Peremarket работает в Эстонии с 2000 года, торговая сеть имеет в Таллинне, Тарту и Нарве в общей сложности 9 магазинов, в которых работает примерно 800 человек.

Prisma Peremarket принадлежит торговому концерну S-Grupp, выступающему на рынках Финляндии, Эстонии и России, в концерне занято в общей сложности более 41 000 работников.

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