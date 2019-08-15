5976325 15.08.2019 In this handout video grab released by Ruptly, an aerial view of the Ural Airlines' Airbus 321 plane, which made a hard landing shortly after take off, is shown near Zhukovsky Airport, in Moscow region, Russia. The Ural Airlines' Airbus 321, travelling from Moscow to Crimea's Simferopol with 226 passengers and seven crew members on board, made an emergency landing in a corn field near Zhukovsky International Airport. Editorial use only, no archive, no commercial use. Ruptly ФОТО: / Sputnik

Самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, из-за отказа двигателей совершил вынужденную жесткую посадку в Подмосковье.

Лайнер садился на кукурузное поле без шасси. Причиной ЧП стало попадание крупных птиц в двигатели.

На борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа. Никто не погиб. Более 20 человек пострадали.

Самолетом управляли капитан Дамир Юсупов и второй пилот Андрей Мурзин.

Мы собрали рассказы пассажиров этого рейса.

Ольга Шаврова, «ВКонтакте»

15.08.2019 мой новый день рождения. Набрали высоту на самолете и упали в поле. Пилот просто спас все жизни.

Алиса Брагина, в интервью Би-би-си

Сам полет длился 2-2,5 минуты. Начал трещать, как мне показалось, левый двигатель, нас начало трясти. Люди, которые сидели в хвосте, говорили, что им казалось, что хвост сейчас просто отвалится. Нам никто ничего не говорил, мы летели в полной тишине.

Треск продолжался. Потом в какой-то момент стали снижаться, стали заходить на посадку и максимально мягко, как могло быть, вошли в поле. Нас тряхнуло. Лично у меня ни царапины, но были люди, у которых что-то с шеей, со спиной. Пилоты сделали все, что могли, и мы им говорим огромное спасибо.

Когда открыли аварийный выход, стюардессы сказали: «Выходите и бегите как можно дальше». И мы побежали. Это кукуруза, два с половиной метра высотой. Мне повезло. Я первой заметила дорогу. Мы побежали на дорогу. Туда уже подъезжали автомобилисты, МЧС, скорая, пожарные, вертолет прилетел.

Рената, «Инстаграм»

Ой, ребята... это было что-то. Когда по ТВ показывают сюжеты об авиакатастрофах, мы сопереживаем, плачем, обсуждаем, но это где-то и с кем-то, не с нами... Но этот счастливый случай произошел сегодня и с нами... Мы безмерно благодарны пилоту Дамиру Юсупову, стюардам и Господу Богу!!!

Екатерина Мухина, «Инстаграм»

Звуки были жуткие и страшно трясло, все падало с полок, хлопок - и мы на поле в панике.

Большинство пассажиров совершившего жесткую посадку самолета «Уральских авиалиний» сдают билеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта «Жуковский».