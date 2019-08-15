Молодой украинский рабочий получил тяжелую травму в Эстонии

"Полиция побеседовала с людьми на месте происшествия и возбудила для расследования происшествия уголовное дело на основе статьи о пренебрежении нормами безопасности труда по неосторожности, повлекшим тяжелый вред здоровью. Точные детали происшествия устанавливаются", – сказал следователь полицейского отделения Пярну Райли Томсон.

На Сааремаа 11 августа тяжелые увечья получил молодой рабочий, рука которого попала в станок.

В Трудовой инспекции напоминают, как важно перед началом работ инструктировать и обучать персонал осторожному и правильному обращению с техникой.