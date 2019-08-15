Молодой украинский рабочий получил тяжелую травму в Эстонии
Полиция получила сообщение, что вчера, 14 августа, в волости Ляэнеранна 21-летний гражданин Украины получил травму при строительстве электролиний: его рука застряла в бетономешалке. Он получил тяжелые травмы.
"Полиция побеседовала с людьми на месте происшествия и возбудила для расследования происшествия уголовное дело на основе статьи о пренебрежении нормами безопасности труда по неосторожности, повлекшим тяжелый вред здоровью. Точные детали происшествия устанавливаются", – сказал следователь полицейского отделения Пярну Райли Томсон.
На Сааремаа 11 августа тяжелые увечья получил молодой рабочий, рука которого попала в станок.
В Трудовой инспекции напоминают, как важно перед началом работ инструктировать и обучать персонал осторожному и правильному обращению с техникой.
Прокурор Элийса Соммер подчеркивает, что работодатель ответственен за то, чтобы работник знал правила безопасности для выполнения своих рабочих задач. "Если к тяжелой травме привело то, что кто-то не проинструктировал работника или каким-либо иным способом проигнорировал требования безопасности, то суд может назначить виновному до трех лет тюремного заключения", – сказала прокурор.