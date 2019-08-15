Eesti Energia построит на Хийумаа крупнейший ветряной парк

Государственная компания по возобновляемым источникам энергии Enefit Green, дочерняя компания Eesti Energia, представила публичную экспозицию расширенной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) Северо-Западной эстонской ветряной электростанции, которая планирует построить ветропарк в окрестностях Хийумаа мощностью до 1100 мегаватт, который на сегодняшний день станет крупнейшим в мире.
Как пишет Postimees, предлагаемое количество ветряных турбин составляет от 107 до 182, в зависимости от их номинальной мощности. Расстояние между ветряными турбинами составляет около одного километра, и разработчик выбрал морские районы, расположенные как минимум в 12 километрах от побережья Хийумаа, согласно публичному показу отчета по ОВОС, опубликованного Министерством окружающей среды.
Предложения по отчету об ОВОС могут быть представлены в Министерство окружающей среды до 16 сентября. Публичные слушания состоятся 18 сентября в 16.00 в культурном центре Кярдла.
Ранее разработчиком ветроэлектростанции Хийумаа была компания Nelja Energia, однако с декабря прошлого года этим занимается компания Enefit Green, которая приобрела компанию по производству возобновляемой энергии.
Некоммерческая организация Hiiu Tuul, которая ранее одержала победу в Госсуде над этим планом, обратилась в Министерство финансов с просьбой инициировать ОВОС, поскольку она по-прежнему выступает против этого.
Глава отдела планирования Министерства Катри-Лийс Эннок обращает внимание на тот факт, что для строительства северо-западной эстонской ветряной электростанции требуется подготовка государственного специального плана, поскольку планируемая морская ветровая электростанция имеет электрическую номинальную мощность более 150 мегаватт.
«Планируется строительство одной из крупнейших ветряных электростанций в Европе и никто не спрашивает, можно ли ее построить в водах Хийумаа», - говорит член правления Hiiu Tuul Инге Тальтс.
Поскольку разработчик все еще тратит средства на улучшение отчета по ОВОС для парка ветроэнергетики Северо-запада Эстонии, некоммерческая организация Hiiu Tuul также хочет знать, может ли Eesti Energia иметь законные ожидания построить ветряную электростанцию или компенсировать расходы.