Eesti Energia построит на Хийумаа крупнейший ветряной парк

Как пишет Postimees, предлагаемое количество ветряных турбин составляет от 107 до 182, в зависимости от их номинальной мощности. Расстояние между ветряными турбинами составляет около одного километра, и разработчик выбрал морские районы, расположенные как минимум в 12 километрах от побережья Хийумаа, согласно публичному показу отчета по ОВОС, опубликованного Министерством окружающей среды.

Предложения по отчету об ОВОС могут быть представлены в Министерство окружающей среды до 16 сентября. Публичные слушания состоятся 18 сентября в 16.00 в культурном центре Кярдла.

Ранее разработчиком ветроэлектростанции Хийумаа была компания Nelja Energia, однако с декабря прошлого года этим занимается компания Enefit Green, которая приобрела компанию по производству возобновляемой энергии.

Некоммерческая организация Hiiu Tuul, которая ранее одержала победу в Госсуде над этим планом, обратилась в Министерство финансов с просьбой инициировать ОВОС, поскольку она по-прежнему выступает против этого.

Глава отдела планирования Министерства Катри-Лийс Эннок обращает внимание на тот факт, что для строительства северо-западной эстонской ветряной электростанции требуется подготовка государственного специального плана, поскольку планируемая морская ветровая электростанция имеет электрическую номинальную мощность более 150 мегаватт.

«Планируется строительство одной из крупнейших ветряных электростанций в Европе и никто не спрашивает, можно ли ее построить в водах Хийумаа», - говорит член правления Hiiu Tuul Инге Тальтс.