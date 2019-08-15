Чт, 15.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг

Московский суд арестовал Сергея Лыхмуса: его обвиняют в госизмене

Тюрьма Лефортово в Москве.

ФОТО: SCANPIX

В Москве Лефортовский суд арестовал гражданина России Сергея Лыхмуса, которого заподозрили в государственной измене, передает Интерфакс.

"Постановлением Лефортовского суда в отношении Лыхмуса Сергея Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 октября", - сообщила пресс-секретарь суда.

Решение было принято судом 13 августа.

Лыхмус подозревается в совершении преступления, предусмотренного 275 УК РФ (Государственная измена).

Фабула уголовного дела и личные данные Лыхмуса неизвестны, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

В случае признания его вины Лыхмусу угрожает до 20 лет тюремного заключения и штраф до 500 000 рублей (6800 евро).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ