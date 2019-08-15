Московский суд арестовал Сергея Лыхмуса: его обвиняют в госизмене

В Москве Лефортовский суд арестовал гражданина России Сергея Лыхмуса, которого заподозрили в государственной измене, передает Интерфакс.
"Постановлением Лефортовского суда в отношении Лыхмуса Сергея Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 октября", - сообщила пресс-секретарь суда.
Решение было принято судом 13 августа.
Лыхмус подозревается в совершении преступления, предусмотренного 275 УК РФ (Государственная измена).
Фабула уголовного дела и личные данные Лыхмуса неизвестны, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
В случае признания его вины Лыхмусу угрожает до 20 лет тюремного заключения и штраф до 500 000 рублей (6800 евро).