Московский суд арестовал Сергея Лыхмуса: его обвиняют в госизмене

"Постановлением Лефортовского суда в отношении Лыхмуса Сергея Викторовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 октября", - сообщила пресс-секретарь суда.

В случае признания его вины Лыхмусу угрожает до 20 лет тюремного заключения и штраф до 500 000 рублей (6800 евро).