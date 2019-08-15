Пт, 16.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Блог: в Эстонии разворачивается очередной правительственный кризис

Блог: в Эстонии разворачивается очередной правительственный кризис

1

Юри Ратас спешит отчитаться по очередному скандалу с участием министров Хельме.

ФОТО: Erik Prozes

Министр внутренних дел Март Хельме начал в отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера дисциплинарное производство. 

Начиная с завтрашнего дня трудовые отношения с Вахером приостановлены. Это подтвердил порталу ERR министр Хельме.

Хельме также обвинил Вахера в обмане и потере доверия и поговорил с ним сегодня по телефону.

"Как я понимаю, Эльмар Вахер вчера солгал в "Актуальной камере", что грядет большое сокращение. Никакого сокращения не будет, никаких урезаний зарплаты не будет, напротив, как сегодня решило правительство, мы направили миллионы на ремонт кордонов Спасательного департамента и полицейских участков", - сказал Хельме.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ