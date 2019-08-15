Блог: в Эстонии разворачивается очередной правительственный кризис

Хельме также обвинил Вахера в обмане и потере доверия и поговорил с ним сегодня по телефону.

"Как я понимаю, Эльмар Вахер вчера солгал в "Актуальной камере", что грядет большое сокращение. Никакого сокращения не будет, никаких урезаний зарплаты не будет, напротив, как сегодня решило правительство, мы направили миллионы на ремонт кордонов Спасательного департамента и полицейских участков", - сказал Хельме.