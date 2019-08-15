Глава МВД начал дисциплинарное производство в отношении главы полиции Эльмара Вахера

Начиная с завтрашнего дня трудовые отношения с Вахером приостановлены. Это подтвердил порталу ERR министр Хельме.

Хельме также обвинил Вахера в обмане и потере доверия и поговорил с ним сегодня по телефону.

"Как я понимаю, Эльмар Вахер вчера солгал в "Актуальной камере", что грядет большое сокращение. Никакого сокращения не будет, никаких урезаний зарплаты не будет, напротив, как сегодня решило правительство, мы направили миллионы на ремонт кордонов Спасательного департамента и полицейских участков", - сказал Хельме.

Март Хельме сказал, что Вахер получил задание - составить предложения на случай, если потребуются урезания расходов. "Никто никогда не говорил, что Эльмар Вахер получил задание сократить полицейских, уменьшить количество рабочих мест, уменьшить фонд зарплат или тому подобное", - добавил Хельме.



В Министерстве внутренних дел изданию Postimees сказали, что тему прокомментирует сам министр Хельме. Глава МВД в настоящее время находится в отпуске, и происходящее вокруг Вахера видится в министерстве политическим решением.

Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал журналисту Postimees, что сам только недавно услышал от одного человека новость о прекращении с ним трудовых отношений, поэтому пока не может комментировать данную тему.

Прежде, чем давать дополнительные комментарии, Вахер хотел бы, по его словам, сам получить больше ясности. "Я хотел бы сначала немного подумать", - сказал Вахер.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Рууль сказала, что в настоящий момент у департамента нет информации помимо той, что обнародована в масс-медиа.

"Мы сами эту новость только что прочитали в СМИ. Безусловно, за этим последует комментарий со стороны Эльмара Вахера. Сейчас мы обсуждаем, как он это сделает", - сказала Рууль.

По ее словам, в данный момент неизвестно, кто будет исполнять обязанности Эльмара Вахера с завтрашнего дня. На вопрос, успела ли она сама пообщаться с Вахером, Рууль ответила отрицательно.