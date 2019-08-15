Чт, 15.08.2019
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  • Комментарий Вахера: об отстранении меня от должности я узнал из прессы

Комментарий Вахера: об отстранении меня от должности я узнал из прессы

Эльмар Вахер.

ФОТО: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера начато дисциплинарное производство, о котором он сам узнал из прессы. 

"Сегодня в 14 часов я встретился с министром финансов, который исполняет обязанности министра внутренних дел. Встреча продолжалась пару минут, в ходе встречи министр сделал мне предложение уйти по своему желанию. На встрече я получил две бумаги: уже готовое заявление об уходе, написанное от моего имени, которое я не подписал, a также приказ министра внутренних дел о моем освобождении от службы, у которого, по сути, которого нет правовой силы. В должность я был назначен правительством Эстонской Республики и освободить от службы меня может также правительство. Новость о приостановлении трудовых отношений и дисциплинарном производстве я прочитал позже в СМИ", - рассказал Вахер. 

На вопросы журналистов Эльмар Вахер ответит в 19 часов в Департаменте полиции и погранохраны.  

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