Комментарий Вахера: об отстранении меня от должности я узнал из прессы

"Сегодня в 14 часов я встретился с министром финансов, который исполняет обязанности министра внутренних дел. Встреча продолжалась пару минут, в ходе встречи министр сделал мне предложение уйти по своему желанию. На встрече я получил две бумаги: уже готовое заявление об уходе, написанное от моего имени, которое я не подписал, a также приказ министра внутренних дел о моем освобождении от службы, у которого, по сути, которого нет правовой силы. В должность я был назначен правительством Эстонской Республики и освободить от службы меня может также правительство. Новость о приостановлении трудовых отношений и дисциплинарном производстве я прочитал позже в СМИ", - рассказал Вахер.