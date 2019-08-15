Ханно Певкур: вопрос в том, подходит ли Марту Хельме должность министра

Эльмар Вахер прокомментировал варианты сокращений в полиции и пограничной службе. «Конечно, когда они говорят полиции, что никаких сокращений не требуется, тогда все в порядке. Но все понимают, что у полиции не так много вариантов сэкономить», - сказал Певкур.

Следовательно, министру не понравилось, как его подчиненный дал комментарий, который ему не подходил. И такая месть непостижима. Совершенно безумно начинать расследование по такой теме. Ранее Департаментам было предложено искать варианты сокращений, и они достигли средств массовой информации, и в этом нет ничего странного. Когда линия огня Мартина Хельме так коротка, вопрос в том, хороший ли он министр », - пояснил Певкур.