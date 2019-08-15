Ханно Певкур: вопрос в том, подходит ли Марту Хельме должность министра

Бывший министр внутренних дел Ханно Певкур сказал, что причины приостановления трудовых отношений с Вахером кроятся в комментариях главы полиции, которые не пришлись по душе министру внутренних дел.
Эльмар Вахер прокомментировал варианты сокращений в полиции и пограничной службе. «Конечно, когда они говорят полиции, что никаких сокращений не требуется, тогда все в порядке. Но все понимают, что у полиции не так много вариантов сэкономить», - сказал Певкур.
Следовательно, министру не понравилось, как его подчиненный дал комментарий, который ему не подходил. И такая месть непостижима. Совершенно безумно начинать расследование по такой теме. Ранее Департаментам было предложено искать варианты сокращений, и они достигли средств массовой информации, и в этом нет ничего странного. Когда линия огня Мартина Хельме так коротка, вопрос в том, хороший ли он министр », - пояснил Певкур.
По его словам, приостановление трудовых отношений является необычным, особенно когда генеральный директор выражает свое мнение и комментарии в СМИ по поводу того, что спросил журналист. «По-прежнему совершенно бессмысленно приостанавливать трудовой договор», - сказал Певкур, добавив, что в эстонском государстве не может быть «мнения Хельме» и «неправильного мнения».