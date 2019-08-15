Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста из-за роста числа погибших

Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной Земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Согласно официальным данным, всего с начала альпинистского сезона в текущем году во время покорения вершин выше восьми тысяч метров в Гималаях погиб 21 человек.

Комиссия из чиновников, экспертов и агентств в сфере горного туризма представила в четверг доклад министру культуры, туризма и гражданской авиации Непала, в котором рекомендует правительству ужесточить правила в горном туризме для безопасности. Как отмечается, одной из основных рекомендаций является установление политики "один альпинист-одна вершина-один сезон".

Согласно докладу комиссии, покорители Эвереста и других горных вершин выше 8 тысяч метров должны проходить подготовку по восхождению на большие высоты. По новым правилам, предполагается, что разрешения для восхождения на Эверест будут выдаваться только тем, кто покорил вершину в Непале не ниже 6,5 тысячи метров.

Кроме того, если правила будут одобрены, альпинисты должны будут предоставить властям справку о состоянии здоровья и физической подготовке, а их гидами смогут быть только граждане Непала. Кроме того, компании, организующие экспедиции, должны иметь квалифицированную спасательную команду и врача со знаниями в горном туризме.

Министр туризма Непала Йогеш Бхаттараи (Yogesh Bhattarai) заявил, что министерство примет рекомендации комиссии. По его словам, на основании доклада будут изменены соответствующие законодательные акты и правила в сфере горного туризма.