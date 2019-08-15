Чт, 15.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Канцлер МВД: я не подписывал документ о прекращении трудового договора с Вахером

Канцлер МВД: я не подписывал документ о прекращении трудового договора с Вахером

Канцлер Министерства внутренних дел Лаури Лунга.

ФОТО: Tairo Lutter

Канцлер Министерства внутренних дел Лаури Лугна заявил Postimees, что он не подписывал документ о приостановлении трудового договора с главой Департамента полиции и погранохраны Эльмаром Вахером.

«Я никакого документа сегодня не подписывал», - сказал Лугна после пресс-конференции Вахера.

Лугна также рассказал, что услышал о якобы подписанном им документе сегодня в районе 14-15 часов. «Эльмар Вахер позвонил мне после пресс-конференции. Я ответил ему, что я не ставил свою подпись ни под каким документом», - объяснил Лугна.

По его словам, ситуация довольно невнятная и требует скорейшего объяснения со стороны политиков. «Я не понимаю, что происходит», - отметил канцлер.

По заданию министра Мартина Хельме главе полиции Эльмару Вахеру сегодня была выдана бумага о прекращении с ним трудовых отношений, которая была подписана Лаури Лугна. 

Документ, якобы подписанный канцлером МВД Лаури Лугна.

ФОТО: Erik Prozes

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ