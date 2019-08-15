Канцлер МВД: я не подписывал документ о прекращении трудового договора с Вахером

«Я никакого документа сегодня не подписывал», - сказал Лугна после пресс-конференции Вахера.

Лугна также рассказал, что услышал о якобы подписанном им документе сегодня в районе 14-15 часов. «Эльмар Вахер позвонил мне после пресс-конференции. Я ответил ему, что я не ставил свою подпись ни под каким документом», - объяснил Лугна.

По его словам, ситуация довольно невнятная и требует скорейшего объяснения со стороны политиков. «Я не понимаю, что происходит», - отметил канцлер.

По заданию министра Мартина Хельме главе полиции Эльмару Вахеру сегодня была выдана бумага о прекращении с ним трудовых отношений, которая была подписана Лаури Лугна.