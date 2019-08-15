Кая Каллас призывает к отставке министров в связи со скандалом вокруг отстранения Вахера

Лидер Партии реформ Кая Каллас считает, что премьер-министр Юри Ратас должен уволить министров Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Марта и Мартина Хельме, которые пытались уволить генерального директора полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера.
«Генеральный директор полиции и пограничной охраны фактически обвиняет членов правительства в фальсификации документов. Кроме того, министр финансов пытается освободить главу полиции без ведома премьер-министра», - отметила Каллас.
Министр финансов Мартин Хельме, замещая в четверг министра внутренних дел Марта Хелме и требуя отставки генерального директора полиции и пограничной охраны Эльмара Вахера, обвиняет Вахера во лжи.