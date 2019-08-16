Названы самые опасные перекрестки Эстонии

Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий уже второй год подряд случается в Тарту на круговом перекрестке Рийа. Но перекрестки с самым быстрорастущим числом несчастных случаев в этом году находятся в Таллинне.

По словам руководителя сферы предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, более половины всех дорожно-транспортных происшествий случается в Таллинне. «Наибольшее число несчастных случаев происходит на крупных перекрестках, из них примерно половина – это наезды сзади, и четверть дорожно-транспортных происшествий случается при перестроении в другой ряд или при выезде на соседнюю полосу», – сказала Рейметс. – «В сложных дорожных условиях всегда нужно быть особенно внимательным и осторожным, ехать спокойно и быть сосредоточенным на дорожном движении, а не на смарт-устройстве», – подчеркнула Рейметс.

По сравнению с прошлыми периодами в этом году в Таллинне число дорожно-транспортных происшествий больше всего выросло на перекрестках Таммсааре-теэ с улицей Тонди, Мустамяэ-теэ и Эхитаяте-теэ. На перекрестках Нарвского шоссе – Пирита-теэ, Юхкентали – Лийвалайа и Мустамяэ-теэ – Палдиского шоссе – Эндла тоже произошло больше несчастных случаев, чем в прошлом году.

При сравнении улиц столицы в этом году число дорожно-транспортных происшествий больше всего выросло на Пирита-теэ, Лаагна-теэ и Мустамяэ-теэ, а также на улицах Лийвалайа, Тонди, Туукри, Ахтри и Пунане.

На круговом перекрестке Рийа, где случается наибольшее число дорожно-транспортных происшествий в Эстонии, в течение года произошло 133 случая, связанных с дорожным страхованием, которые обусловили ущерб на общую сумму 200 тысяч евро. Ущерб на такую же общую сумму в Таллинне принесли 95 случаев, произошедших на перекрестках Сикупилли и Delta Plaza (Ярвевана теэ – Пярнуское шоссе – Таммсааре-теэ). На круговом перекрестке на Акадеэмиа-теэ произошло 94 несчастных случая, обусловивших ущерб на общую сумму 170 тысяч евро, на перекрестке Таммсааре теэ и Тонди – 91 дорожно-транспортное происшествие и на перекрестке Таммсааре теэ и Сыпрузе пуйестеэ – 90 дорожно-транспортных происшествий.

В Тарту в этом году число дорожно-транспортных происшествий быстро росло на улицах Рийа и Аардла, особенно на перекрестках Рийа – Пуусепа, Рийа – Тяхе – Выру, Аардла – Выру, Аардла и Рийа – Ваксали.

В Пярну больше, чем раньше, несчастных случаев произошло на перекрестках Папинийду – Рижское шоссе и Айа – Карья – Кунинга – Ванапарги.

В Нарве на круговом перекрестке Таллиннское шоссе – улица Пушкина – Тулевику в этом году за полгода произошло примерно в два раза больше несчастных случаев, чем за весь прошлый год, а именно 18 случаев, связанных с дорожным страхованием.

За пределами городов транспортная развязка Юри является тем перекрестком, где случается наибольшее число дорожно-транспортных происшествий: 77 случаев, обусловивших ущерб на общую сумму 170 тысяч евро в год. В первом полугодии этого года на транспортной развязке Юри произошло уже 43 несчастных случая, что на 23 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Более половины произошедших там случаев – это наезды сзади.

Большинство дорожно-транспортных происшествий, то есть 80 процентов, случается в четырех крупных городах и на государственных шоссе, 53 процента в Таллинне, 10 процентов в Тарту, 4 процента в Пярну и 3 процента в Нарве.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный на транспортном средстве, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров, касающихся дорожного страхования, через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.