Быстрый рост зарплат работников съедает прибыль предприятий

«В последние годы быстрый рост зарплат происходил за счет прибыли, что снижает инвестиционные возможности наших предприятий и конкурентоспособность на экспортных рынках. Со временем это ощущают на себе и работники», - сообщил аналитик Центрального союза работодателей Эстонии Рауль Арон.

Несмотря на то, что в последние два года прибыль предприятий росла, она составляет все меньшую часть прибавочной стоимости и дохода от продаж. «Уже седьмой год подряд прибавочная стоимость с каждого потраченного на работника евро сокращается», - добавил он.

По словам Арона, данные Eurostat говорят о том, что прибыльность эстонских предприятий уступает средним показателям по ЕС. «Как латвийские, литовские, так и финские предприятия прибыльнее наших. Объем зарубежных инвестиций на 40 процентов ниже, чем 10 лет назад», - сказал он.

Арон пояснил, что поскольку в других странах Восточной и Центральной Европы в несколько раз больше безработных и незанятой рабочей силы, а зарплаты там ниже эстонских, то инвесторы приходят к выводу, что в случае расширения им будет проще найти специалиста в других странах. «Зарубежные инвестиции приносят государству деньги, а также различные новые наработки, ведущих специалистов и связи», - подчеркнул он.

По мнению аналитика, в сложившейся ситуации есть два возможных решения проблем. Во-первых, следует вкладывать в образованных людей и помогать предприятиям в создании инноваций. Во-вторых, привлечение зарубежных специалистов стало бы идеальной возможностью для привлечения зарубежных ресурсов, чтобы улучшить благосостояние жителей Эстонии.

«Нет ничего хорошего в том, что предприятия зарабатывают меньше, чем дюжину лет назад», - сказал советник президента по вопросам экономики Хейдо Витсур.

Он подтвердил слова о том, что быстрый рост зарплат затормозил увеличение прибыли. В то же время стоит помнить, что в 2006-2008 годах прибыль достигала рекордных показателей — зарплаты росли в несколько раз быстрее, чем сейчас. «Несмотря на рекордную прибыль, мы все равно потеряли пятую часть ВВП и лишились многих предприятий», - вспоминает советник.

По оценке Витсура, на протяжении этих лет большинство предприятий выбрали оптимальную стратегию. Если бы они не платили нынешних зарплат, то не смогли бы расшириться и увеличить прибыль.