"Спартак" вышел в плей-офф отборочного раунда Лиги Европы, Латвия и Литва удивили Европу

Команда Олега Кононова одеражала третью победу за неделю. Причем результат "Спартаку" принесли игроки, которые пришли в клуб при нещадно критикуемых гендиректоре клуба Томасе Цорне и тренере Олеге Кононове. Швейцарцы на седьмой минуте открыли счет, но в первой пятнадцатиминутке второго тайма Эсекиэль Понсе и Андреа Шюррле забили два гола и принесли "Спартаку" победу 2:1.

В плей-офф Лиги Европы вышла и "Рига". Латыши в первом матче с финским ХИК сыграли дома 1:1 вничью, а в Хельсинки рижане два раза должны были восстанавливать ничейный счет: оба гола на счету экс-форварда "Левадии" Романа Дебелко. Гостевая ничья 2:2 позволила "Риге" выйти в плей-офф и сыграть с датским "Копенгагеном". Литовская "Судува" обыграла дважды тельавивский "Маккаби" 2:1 и за выход в групповой раунд ЛЕ сыграет с венгерским "Ференцварошем".