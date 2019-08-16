Шойгу обещает помочь Венесуэле защититься от США

Москва вновь предостерегла Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. По мнению Шойгу, цель давления США на официальный Каракас - дестабилизировать ситуацию.

Присутствие российских военных экспертов в Венесуэле резко раскритиковали Соединенные Штаты. В мае госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в венесуэльских структурах безопасности работают сотни россиян. В июле глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер сообщил о значительном военном присутствии России в Венесуэле. По его словам, представители Москвы среди прочего поддерживают работу российской военной техники.

Многомиллиардные контракты Москвы и Каракаса

В последние годы Россия и Венесуэла заключили контракты в военно-технической сфере на общую сумму около 11 млрд долларов (в пересчете - 9,6 млрд евро). В числе прочего Венесуэла закупила мобильные системы ПВО средней и большой дальности, 100 тысяч автоматов Калашникова, а также истребители, вертолеты и танки, пишет DW.com.

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