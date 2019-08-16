Плохая электротехническая работа унесла человеческую жизнь
Установщик электроприбора не отвечает, если из-за допущенной им ошибки через несколько лет случится пожар. Житель Виймси Сильви Сабе из-за неправильно установленного теплового насоса и случившегося пожара потеряла мать и теперь второй год живет в полусгоревшем доме с обугленными стенами и потолками. Фирма, установившая тепловой насос, не соглашается компенсировать женщине убытки, а закон больше не позволяет привлечь их к ответственности. Срок давности по возможному преступлению истек прежде, чем произошел пожар, пишет Postimees.
В 2007 году Сабе заказала установку теплового насоса в свой дом в Виймси. «Я болела и не успевала постоянно топить печь зимой. А отапливать радиатором двухэтажный дом как-то неразумно. И я подумала, что закажу тепловой насос», - вспоминает Сабе.
Она приобрела устройство и заказала его установку у фирмы Airwave OÜ, занимающейся продажей отопительных, вентиляционных и климатических приборов. Это известная фирма, услугами которой пользовались в том числе при работах в новом здании Академии МВД, радиовышки Певческого поля, Национальной библиотеки, торгового центра Kristiine и ледового холла Тондираба.
Обслуживание Сабе годами тоже заказывала только у специалистов Airwave, а не у человека с улицы. Передача и обслуживание теплового насоса задокументирована, и каким-то чудесным образом все эти бумаги, хоть и были повреждены во время пожара и пропахли дымом, все же у нее сохранились.
Восемь лет все работало, пока в середине января 2016 года Сабе и ее мать не почувствовали, как от насоса идет сильный запах паленой резины и пластмассы. «Этот последний вызов и был связан с очисткой аппарата, лишь в связи с запахом гари», - подчеркнула она.
Специалист по обслуживанию Airwave Лаури Хаав внимательно осмотрел прибор, не обнаружил ни одной неисправности и ушел. Всего две недели спустя подключенные к насосу провода загорелись, во время пожара погибла мать Сабе.
В то утро мать проснулась и сказала, что дом горит. Она включила утром насос, и Сабе увидела, что кабель, идущий от него, полыхает. Пульт от насоса больше не реагировал.
«Я сразу побежала в гараж, чтобы отключить электричество. Мама осталась в комнате», - рассказывает она. К тому времени, как Сабе прибежала обратно, комната уже полыхала и была заполнена дымом. Мать, терявшую сознание, ей вытащить из дома не удалось.
Airwave OÜ не видит никакой своей вины, а судебная система никак не может привлечь их к ответственности.
«Нам действительно очень жаль, что с г-жой Сабе это случилось, но у нас нет оснований полагать, что причиной случившегося и ущерба стало наше предприятие. По этой причине мы не можем нести и материальную ответственность за такой ущерб», - заявил член правления фирмы Карл Лейнус.
Ошибка установки
Поначалу полиция рассматривала пожар как несчастный случай, уголовное дело возбуждено не было. Но сообразительная женщина заказала у инженеров-электриков и экспертов по пожарам экспертные оценки, которые подтвердили, что причиной возгорания стали допущенные в ходе установки теплового насоса электротехнические ошибки. В связи с этим в мае 2017 года было возбуждено уголовное дело, хотя с момента несчастья прошел уже год. Хотя мать было уже не вернуть, Сабе надеялась, по крайней мере, что таким образом ей удастся востребовать с Airwave OÜ необходимые на восстановление дома 94 305 евро. Застрахован дом не был.
В ходе следствия прокуратура обнаружила, что при установке теплового насоса были нарушены несколько требований электробезопасности. «Не отвечающие требованиям соединения вызвали пожар», - значится в постановлении о прекращении следствия.
Но у фирмы, устанавливавшей насос, нет ни малейшего понятия, кто именно его устанавливал, поскольку, по словам Лейнуса, люди поменялись. «Речь идет о событиях 12-летней давности», - подчеркнул он.
Из показаний по делу следует, что в действительности не важно, кто делал установку. В любом случае установщик недостаточно компетентен, чтобы оценить, достаточно ли существующей в доме электросистемы для предлагаемого ими прибора.
«У установщиков нет компетенции проводить работы на электрощите дома, они только прошли обучения по обращению с прибором», - следует из показаний бывшего работника и тогдашнего руководителя по обслуживанию Airwave OÜ Индрека Мооратса. Техники также не занимаются проведением кабелей до прибора, и предполагается, что клиент еще до установки прибора сделал это сам или заказал услугу у специалиста.
Хотя установщики не сказали Сабе, что она должна вызвать электрика, который до установки насоса протянет провода, отвечает теперь за это сам заказчик. Т.е. если человек купит, например, электроплиту и даст ее установить специалисту из фирмы-продавца, то нет никакой уверенности, что эта плита будет правильно подключена.
Надо было заказать электрика
На вопрос Postimees, должен ли клиент при покупке и установке теплового насоса у Airwave заказать еще и электрика, чтобы проверить работу их установщика, Лейнус ответил отрицательно.
«Наши установщики делают свою работу корректно, и электрик не должен постоянно это перепроверять. Но при необходимости клиент действительно должен заказать электрика, который протянет до места подключения соответствующий кабель. Наши установщики этого не делают. Закон предусматривает для таких работ особые требования. Наша деятельность в плане закона ограничивается более простыми вещами», - пояснил он.
На сегодняшний день Сабе попала между шестеренок системы. Эксперты подтвердили, что пожар возник из-за неправильно выполненного установщиком насоса электротехнического соединения, но из-за того, что истек срок давности, установщика уже не привлечь к уголовной ответственности.
Ведший дело помощник прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кристо Адоссон пояснил Postimees, что сейчас нет возможности вменить в вину фирме допущенную при установке ошибку и даже проанализировать ее в юридическом плане.
«Прежде чем было прекращено уголовного дела, мы пришли к двум выводам. Во-первых, пожар был вызван неисправным подключением кабеля, но оно было сделано за десять лет до пожара, срок давности этого деяния истек. Во-вторых, была оценена деятельность человека, обслуживавшего прибор непосредственно перед пожаром, и было обнаружено, что ему нельзя вменить в вину то, что при обслуживании он не обнаружил, что соединение, находившееся за устройством, было сделано неправильно», - сказал Адоссон.
«Из-за истечения срока давности исключена возможность продолжить досудебное следствие по этой части», - констатировал Адоссон.
Адвокат Сабе Эймар Коггер посоветовал женщине обратиться в гражданский суд. Но выяснилось, что срок давности по гражданскому иску в связи с ошибкой установки тоже истек, в связи с чем в данном случае идти в суд – это просто тратить деньги. А их женщине, живущей на пособие по инвалидности, негде взять, чтобы заплатить адвокатам.
«В данном случае срок давности по всем требованиям истек», - прокомментировала присяжный адвокат адвокатского бюро Triniti Анна Лийв. Она пояснила, что если бы Сабе обратилась в суд в течение трех лет после пожара, можно было бы подать иск в связи с причинение смерти, поскольку срок давности по нему составляет 30 лет. Но 4 февраля 2019 года исполнилось три года с момента трагедии, пока Сабе ожидала решения прокуратура по уголовному делу.
Сабе нельзя вменить в вину бездействие. Она заказала установку теплового насоса у уважаемой фирмы, обслуживала его и сделала вызов, когда почувствовала запах гари. Сразу после пожара она заказала экспертизу у инженера-электрика и эксперта по пожарам. Но уголовное дело, возбужденное на основе этого, застопорилось в ожидании ответа прокуратуры, на который возлагали надежды. В ожидании было упущено время и тем самым последняя возможность востребовать деньги на восстановление дома через гражданский суд.
Решения Сильви Сабе больше ждать неоткуда.