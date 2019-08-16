Плохая электротехническая работа унесла человеческую жизнь

В ходе следствия прокуратура обнаружила, что при установке теплового насоса были нарушены несколько требований электробезопасности. «Не отвечающие требованиям соединения вызвали пожар», - значится в постановлении о прекращении следствия.

Но у фирмы, устанавливавшей насос, нет ни малейшего понятия, кто именно его устанавливал, поскольку, по словам Лейнуса, люди поменялись. «Речь идет о событиях 12-летней давности», - подчеркнул он.

Из показаний по делу следует, что в действительности не важно, кто делал установку. В любом случае установщик недостаточно компетентен, чтобы оценить, достаточно ли существующей в доме электросистемы для предлагаемого ими прибора.

«У установщиков нет компетенции проводить работы на электрощите дома, они только прошли обучения по обращению с прибором», - следует из показаний бывшего работника и тогдашнего руководителя по обслуживанию Airwave OÜ Индрека Мооратса. Техники также не занимаются проведением кабелей до прибора, и предполагается, что клиент еще до установки прибора сделал это сам или заказал услугу у специалиста.

Хотя установщики не сказали Сабе, что она должна вызвать электрика, который до установки насоса протянет провода, отвечает теперь за это сам заказчик. Т.е. если человек купит, например, электроплиту и даст ее установить специалисту из фирмы-продавца, то нет никакой уверенности, что эта плита будет правильно подключена.

Надо было заказать электрика

На вопрос Postimees, должен ли клиент при покупке и установке теплового насоса у Airwave заказать еще и электрика, чтобы проверить работу их установщика, Лейнус ответил отрицательно.

«Наши установщики делают свою работу корректно, и электрик не должен постоянно это перепроверять. Но при необходимости клиент действительно должен заказать электрика, который протянет до места подключения соответствующий кабель. Наши установщики этого не делают. Закон предусматривает для таких работ особые требования. Наша деятельность в плане закона ограничивается более простыми вещами», - пояснил он.

На сегодняшний день Сабе попала между шестеренок системы. Эксперты подтвердили, что пожар возник из-за неправильно выполненного установщиком насоса электротехнического соединения, но из-за того, что истек срок давности, установщика уже не привлечь к уголовной ответственности.

Ведший дело помощник прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Кристо Адоссон пояснил Postimees, что сейчас нет возможности вменить в вину фирме допущенную при установке ошибку и даже проанализировать ее в юридическом плане.

«Прежде чем было прекращено уголовного дела, мы пришли к двум выводам. Во-первых, пожар был вызван неисправным подключением кабеля, но оно было сделано за десять лет до пожара, срок давности этого деяния истек. Во-вторых, была оценена деятельность человека, обслуживавшего прибор непосредственно перед пожаром, и было обнаружено, что ему нельзя вменить в вину то, что при обслуживании он не обнаружил, что соединение, находившееся за устройством, было сделано неправильно», - сказал Адоссон.

«Из-за истечения срока давности исключена возможность продолжить досудебное следствие по этой части», - констатировал Адоссон.

Адвокат Сабе Эймар Коггер посоветовал женщине обратиться в гражданский суд. Но выяснилось, что срок давности по гражданскому иску в связи с ошибкой установки тоже истек, в связи с чем в данном случае идти в суд – это просто тратить деньги. А их женщине, живущей на пособие по инвалидности, негде взять, чтобы заплатить адвокатам.

«В данном случае срок давности по всем требованиям истек», - прокомментировала присяжный адвокат адвокатского бюро Triniti Анна Лийв. Она пояснила, что если бы Сабе обратилась в суд в течение трех лет после пожара, можно было бы подать иск в связи с причинение смерти, поскольку срок давности по нему составляет 30 лет. Но 4 февраля 2019 года исполнилось три года с момента трагедии, пока Сабе ожидала решения прокуратура по уголовному делу.

Сабе нельзя вменить в вину бездействие. Она заказала установку теплового насоса у уважаемой фирмы, обслуживала его и сделала вызов, когда почувствовала запах гари. Сразу после пожара она заказала экспертизу у инженера-электрика и эксперта по пожарам. Но уголовное дело, возбужденное на основе этого, застопорилось в ожидании ответа прокуратуры, на который возлагали надежды. В ожидании было упущено время и тем самым последняя возможность востребовать деньги на восстановление дома через гражданский суд.