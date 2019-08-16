Пт, 16.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Эстония не исключает покупку электроэнергии на Белорусской АЭС

Электричество. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Эстония не покупает напрямую белорусскую электроэнергию, но если такая электроэнергия, в том числе со строящейся в Белоруссии АЭС, начнет поступать на рынок стран Балтии через другие страны, то ее потребление возможно и в Эстонии, пишет Rus.ERR.

"Если торговля с третьими странами проходит через Латвию или Литву, то на рынок стран Балтии попадает электроэнергия из третьих стран. С учетом структуры рынка, невозможно сказать, с какой конкретно электростанции. Поскольку Белорусская АЭС находится в тесно связанной со странами Балтии системе, то вероятно, что на этот рынок попадет и произведенное на ней электричество", - сообщил ERR вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.

По его словам, выступающая резко против Белорусской АЭС Литва официально не просила Эстонию бойкотировать эту электроэнергию, но обмен информацией на уровне чиновников на эту тему был.

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