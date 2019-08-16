Эстония не исключает покупку электроэнергии на Белорусской АЭС

"Если торговля с третьими странами проходит через Латвию или Литву, то на рынок стран Балтии попадает электроэнергия из третьих стран. С учетом структуры рынка, невозможно сказать, с какой конкретно электростанции. Поскольку Белорусская АЭС находится в тесно связанной со странами Балтии системе, то вероятно, что на этот рынок попадет и произведенное на ней электричество", - сообщил ERR вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.