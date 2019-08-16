Эстония не исключает покупку электроэнергии с Белорусской АЭС

Эстония не покупает напрямую белорусскую электроэнергию, но если такая электроэнергия, в том числе со строящейся в Белоруссии АЭС, начнет поступать на рынок стран Балтии через другие страны, то ее потребление возможно и в Эстонии, пишет Rus.ERR.
"Если торговля с третьими странами идет через Латвию или Литву, то на рынок стран Балтии попадает электроэнергия из третьих стран. С учетом структуры рынка, невозможно сказать, с какой конкретно электростанции. Поскольку Белорусская АЭС находится в тесно связанной со странами Балтии системе, то вероятно, что на этот рынок попадет и произведенное на ней электричество", - сообщил ERR вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.
По его словам, выступающая резко против Белорусской АЭС Литва официально не просила Эстонию бойкотировать эту электроэнергию, но обмен информацией на уровне чиновников на эту тему был.