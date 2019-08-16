«В защиту своего достоинства»: что побуждает москвичей выходить на протесты

Татьяна Усманова, глава московского отделения «Открытая Россия», 35 лет

Заявлять о своих позициях — это нормально и естественно. Это очень важный для меня опыт — иметь отношение к организации митинга свободных людей, на который собралось 60 000 человек. Для многих это было впервые, и это очень круто, что мы смогли их разбудить. Хотя еще больше для этого сделали власти, отправив по надуманным обвинениям в изоляторы почти всех независимых кандидатов и возбуждая дела по уголовной статье 212 (за призывы или организацию массовых беспорядков — прим. авт.). Все эти ребята — заложники нынешнего режима.

Главный лозунг митинга на Сахарова — «Отпускай и допускай». Без освобождения политических заключенных, без прекращения преследований ни о какой легитимности предстоящих выборов говорить нельзя. Конечно, есть те, кто говорят «я вне политики». Скептически ко всему относятся те, кто готов терпеть. Повлиять на ситуацию можно, коллективно объединившись и не сдавая позиции. Нет, после одного митинга ничего не произойдет, скорее всего, но все это — начало большой истории, после которой все изменится. Протесты в Москве — они уже не за кандидатов, не за честные выборы, а в защиту своего достоинства. Они против постоянного вранья, против беспредела силовиков.

Анастасия Брюханова, муниципальный депутат района Щукино, незарегистрированный в Мосгордуму, 25 лет

Я восемь лет участвую в политической жизни России — хожу на все выборы, помогаю близким мне политикам, избираюсь сама. Именно митинги по-настоящему втянули меня в политику — после Болотной и Сахарова, после того, как я увидела сколько существует моих единомышленников уже оставаться нейтральной и игнорировать проблемы. Да, митинги редко приносят какие-то осязаемые результаты на короткой перспективе. Но у них сейчас другая задача: объединять людей и помогать новым людям включиться.

Этим летом произошло форменное безобразие — не пустили почти всех оппозиционных кандидатов, в том числе меня, десятки тысяч подписей реальных москвичей были выброшены. А недовольных этим москвичей еще и избивали на мирных демонстраций — это возмутило почти всех: артистов и музыкантов, нейтральных людей, которые раньше политикой не интересовались — это начало нового политического движения, и важно его поддерживать. Стыдно оставаться в стороне, когда происходят такие бесчинства.

Денис Захаров, копирайтер, 27 лет

Я хожу на митинги с 13 года, но все, что было до этого лета — вялое уныние. Каждую акцию ощущался затяжной посттравматический синдром Болотной. Этим летом все поменялось: мы с гражданским обществом почувствовали это на пикетах за Голунова, протестах в Екатеринбурге и многочисленных мусорных забастовках. Как-будто что-то переломилось, и все вспомнили, что по ту сторону не единый Левиафан о тысяче рук, а кучка вороватых кретинов без стратегии и внятной координации.