На Хийумаа волки за ночь задрали более 20 овец

Лиана Вайно вывесила в социальных сетях жуткий снимок погибших овец, сложенных в ковш трактора. «Картина неприглядная, но что поделать. Волчата вышли на учебную тропу! Вновь в Йыэранна была волчья ночь. 24 овцы погибли… четыре года назад волки задрали 45 овец. То же место, тот же почерк», - гласит подпись под снимком.

По словам Вирко Мартина, волки задрали стадо овец за одну ночь. «Поскольку такие случаи у нас бывали и прежде, мы каждый вечер и каждое утро ходим проверять, как дела на пастбище», - рассказал Мартин.

Еще в воскресенье вечером все овцы были целы, но уже в понедельник утром хозяевам открылась печальная картина: 24 овцы задраны, остальных волки утащили с собой в лес.

Специалист по вопросам охоты департамента окружающей среды Ивар Марлен сообщил газете, что он побывал в Йыэранна, чтобы ознакомиться с местом происшествия, однако давать по телефону комментарии пока отказался.