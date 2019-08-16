Пт, 16.08.2019
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Из супермаркета Selver эвакуировали людей

Магазин Selver.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

В супермаркете Selver в Пярну струя пара из печи-гриль активизировала противопожарную сигнализацию, охранники эвакуировали клиентов магазина.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, в 11:50 спасателям поступил сигнал о сработавшей противопожарной сигнализации в продуктовом отделе супермаркета Selver на улице Май в Пярну.

Охранники магазина эвакуировали людей. Прибывшие к месту происшествия спасатели проверили помещения и выяснили, что из печи-гриль вырвался пар, но вентиляционная система не успела его втянуть и сработала противопожарная сигнализация.

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