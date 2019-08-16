Фото: за романтикой отправляемся в Пярнумаа, где продается милый и уютный сельский дом

Этот сельский дом построен в маленькой деревне в 1927 году, но несмотря на свой солидный возраст, чувствует себя неплохо, так как за ним все это время заботливо ухаживали. Находящийся на уединенном участке дом площадью 95,8 расположен таким образом, что соседи и не мешают частной жизни хощяев, но в то же время находятся недалеко.