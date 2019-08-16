Фото: за романтикой отправляемся в Пярнумаа, где продается милый и уютный сельский дом

В маленькой деревне Недрема в Пярнумаа продается редкий для сельской местности объект, пишет Postimees.
Этот сельский дом построен в маленькой деревне в 1927 году, но несмотря на свой солидный возраст, чувствует себя неплохо, так как за ним все это время заботливо ухаживали. Находящийся на уединенном участке дом площадью 95,8 расположен таким образом, что соседи и не мешают частной жизни хощяев, но в то же время находятся недалеко.
На участке находятся: деревянный жилой дом, летний домик, сараи и уличный туалет. В жилых помещениях печное отопление, в комнате отдыха есть камин.
В саду растут плодовые деревья и ягодные кустарники. Дом продается со всей мебелью и бытовой техникой.
Подробности о продаже этого интересного объекта можно найти на странице портала недвижимости City24.