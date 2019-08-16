СМИ: Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе

Как сообщил заместитель глава министерства Владимир Константиниди, подобные работы, которые Тбилиси называет "бордеризацией на оккупационной линии", возобновились накануне 11-й годовщины грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года, в связи с чем Тбилиси уже делал заявления на этот счет.

"Министерство вновь сделало официальное заявление и провело встречу с дипломатическим корпусом. Зарубежным партнерам предоставили детальную информацию о незаконных процессах, происходящих на местах. Мы продолжаем интенсивно работать с международными партнерами", - сказал Константиниди, слова которого приводит телеканал.

Он добавил, что в пятницу дипломаты планирует поехать в Гугутианткари, чтобы на месте ознакомиться с действиями российских военных, которые Тбилиси считает незаконными.

В репортаже "Первого канала" говорится, что за ограждение попадают дома двух грузинских семей. Сами дома после войны 2008 года оказались непригодными для проживания, но хозяева продолжали пользоваться земельными участками на прилегающей территории. Российские военнослужащие разрешили местным жителям забрать свои вещи из домов.

Село Дисеви до 2008 года находилось в зоне контроля Грузии, после грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года село перешло под контроль Южной Осетии. Грузия, в отличие от России и ряда других государств, не признает независимость Южной Осетии, а США недавно призвали РФ отвести свои войска с "оккупированных территорий Грузии" и гарантировать неприменение силы против Грузии.

В начале июля международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о нарушении прав человека в результате так называемой бордеризации: с весны 2013 года российские пограничники начали устанавливать заграждения из колючей проволоки, строить стену и вкапывать пограничные знаки, отгораживая территорию Южной Осетию/Цхинвальского региона от территории, подконтрольной Тбилиси.

По данным на конец 2018 года, административная линия разграничения проходит через 34 приграничных села. Из-за этого их жители полностью или частично лишены доступа к сельскохозяйственным угодьям, лесным массивам, садам и источникам воды. Они не имеют возможности заготовить дрова на зиму и "отрезаны от своих родственников, источников дохода, культурной и общественной жизни". Зачастую колючая проволока разделяет соседние дома, делая родственников заложниками чужих политических интересов: рискуя подвергнуться задержанию при попытке пересечь разграничительную линию, они передают друг другу деньги, лекарства и другие необходимые вещи через заграждение под покровом темноты. При переходе через линию разграничения ежегодно подвергаются задержаниям сотни человек.

Представители международной правозащитной организации в течение 2018 года опросили более 150 жителей, которых напрямую затронула "бордеризация", и пришли к выводу, что этот процесс оказывает негативное воздействие на сообщества по обе стороны административной линии разграничения, "ограничивая право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на свободу передвижения, снижая уровень жизни и укрепляя дискриминационные практики".