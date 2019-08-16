Худшее обслуживание в Эстонии: посетители в пух и прах раскритиковали Hesburger

О пайдеском Hesburger мнения опубликовали 197 посетителей. Средняя оценка ресторана составляет 3,1, что на 0,7 баллов ниже средней оценки всех ресторанов Hesburger.

В основном клиенты жалуются на медленное обслуживание и на получение неверных заказов.

Вот несколько негативных оценок:

«Очень медленное и ужасное обслуживание. Ждали 20 минут, чтобы сделать заказ. В Drive-in было два автомобиля, и они были там до тех пор, пока мы не получили еду. Мегабургер был ужасно собран, везде соус, невозможно есть руками. Кажется, что обслуживающий персонал бегает по кругу, как безмозглые курицы. Все время громким голосом через весь зал говорят, на каком столе, какие недостатки. Настоящий хаос. Проще пойти через дорогу в Maksimarket и купить пирожки».

Оценка: одна звезда из пяти.

Еще один недовольный клиент жалуется, что вынужден был ждать 25 минут, чтобы сделать заказ, что многие клиенты получают чужие заказы, а бургер выглядит так, будто попал под два поезда. ФОТО: google.com

«Купил большой набор Hesburger. Первая проблема была в том, что ждал свой бургер почти 30 минут. Во-вторых, в бургере не было ни грамма сыра. В третьих, картофель фри был холодный и безвкусный. Разочарование!»

Одна звезда из пяти.

Еще один негативный отзыв: посетитель заказал большой напиток, а получил маленький, картофель фри был безвкусный. По словам клиента, нормальным оказался только майонез с чили, но только потому, что был в упаковке. ФОТО: google.com

Однако не все оценки негативные:

«Приятное и быстрое обслуживание. Сочувствую недовольным. Место еще относительно новое. Все мы учимся, никто из нас не рождается мастером. Дайте время, все наладится».

Четыре звезды из пяти.