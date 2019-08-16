Пт, 16.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Мадрид за 79 евро!

Мадрид.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix.

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов lennuLeidja.ee, trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная со 170 евро

Туда-обратно из Таллинна на Хайнань начиная с 436 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сан-Паулу начиная с 465 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 518 евро

Туда-обратно из Таллинна на Реюньон начиная с 615 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 37 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 43 евро

Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная с 82 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ларнаку начиная со 174 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стамбул начиная со 144 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тель-Авив начиная со 164 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тбилиси начиная со 190 евро

Туда-обратно из Таллинна в Мадрид начиная с 79 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная с 87 евро

Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 26 евро

Туда-обратно из Риги в Лондон начиная с 30 евро

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