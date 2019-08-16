Российский теннисист нанес великому Федереру одно из самых чувствительных поражений

В Огайо, как передает Sports.ru, Рублев в качестве запасного попал в квалификацию, но выиграл уже пять матчей подряд и впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Это первая в карьере победа 21-летнего россиянина над игроком топ-3 и вторая над игроком топ-5 (в июле в Гамбурге обыграл №4 Доминика Тима).