Российский теннисист нанес великому Федереру одно из самых чувствительных поражений

В Цинциннати россиянин Андрей Рублев (АТР 70.) обыграл в двух партиях Роджера Федерера (АТР 3.) – 6:3, 6:4.
В Огайо, как передает Sports.ru, Рублев в качестве запасного попал в квалификацию, но выиграл уже пять матчей подряд и впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. Это первая в карьере победа 21-летнего россиянина над игроком топ-3 и вторая над игроком топ-5 (в июле в Гамбурге обыграл №4 Доминика Тима).
За матч у Федерера было 20 активно выигранных мячей и 19 невынужденных ошибок, у Рублева – 17 виннерсов и всего 6 невынужденных ошибок.