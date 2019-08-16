Сюрприз: самые дорогие cъемные квартиры в Таллинне находятся вовсе не в Каламая

Судя по проведенному City24 анализу, на первое место столичного рынка съемных квартир неожиданно вышли однокомнатные квартиры в Мустамяэ, за которые запрашивают самую высокую в городе цену.
За самые типичные однокомнатные квартиры в Мустамяэ наймодатели просят в среднем 316 евро или 18,7 евро за квадратный метр в месяц. Даже цены в центре города ниже: там собственники однокомнатных квартир хотят получить в среднем 17,7 евро за квадратный метр.
«Самыми востребованными съемными квартирами в Таллинне являются одно- и четырехкомнатеые, - объяснила руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Наиболее распространенными клиентами на рынке аренды являются либо одинокий человек, либо семья с детьми».
Cамыми дорогими в абсолютных ценах съемные квартиры находятся в Пирита, где собственники сдают большие, площадью в среднем 108 квадратных метров, квартиры, за которые запрашивают в среднем 1474 евро в месяц.
Поскольку сделки на рынке аренды не так тщательно регистрируются, как купля-продажа недвижимости, то здесь, по словам Ноппель-Кокеров, можно столкнуться с неожиданностями. «Вот, например, одна деталь, которая немногим известна: наймодатель несет ответственность за то, что сдал жилье иностранцу, не проверив наличие у него вида на жительство в Эстонии. Договор не может быть заключен на срок, превышающий вид на жительство».