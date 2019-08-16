Tele2 начинает предлагать облачную услугу, конкурируя с Google Drive и iCloud

Директор по маркетингу Tele2 Инес Эстрин сказала, что для владельца телефона резервное копирование фото и видео на облако – одна из важнейших услуг, и спрос на нее постоянно растет.

«Чтобы запечатлеть важные события и эмоции, даже если делать это исключительно экономно, рано или поздно объема памяти одного только телефона окажется недостаточно. Эту проблему решает безопасная облачная услуга, которая позволяет разместить все на облаке, откуда ничто не может пропасть – даже если телефон сломается или будет утерян», – сказала Эстрин.

«Сейчас в Эстонии нет ни одного предложения облачной услуги по разумной цене без ограничения объема. Обычно стоимость облачной услуги зависит от общего объема хранящихся файлов. Таким образом, стоимость хранения сравнительно большого объема данных, например, на iCloud, Dropbox или Google Drive, составляет 10-20 евро в месяц, но может достигать и 300 евро. Представляемая при посредничестве Tele2 облачная услуга без всяких ограничений по объему стоит два евро в месяц и, очевидно, будет, по крайней мере в Эстонии, составлять конкуренцию крупным мировым поставщикам услуг», – сказала Эстрин и добавила, что пространство, предоставляемое на облаке за два евро, можно делить с другими членами семьи. Кроме того, с услугой можно без всякого риска знакомиться в течение пробного периода, который составляет 60 дней.

В неограниченное по объему облачное хранилище, доступное как посредством мобильных приложений для iOS и Android, так и браузеров, можно загрузить файлы с фото и видео, и там ими манипулировать. В случае отказа от услуги, данные будут храниться на облаке еще шесть месяцев.

«Предлагаемая Tele2 облачная услуга не имеет ограничений по объему, однако мы призываем всех клиентов думать о том, какой экологический след они оставляют, и оставаться в пределах разумного, снимая то, что происходит вокруг», – напомнила Эстрин.