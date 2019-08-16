У Эльмара Вахера обычный рабочий день

Как Департамент полиции и погранохраны, так и Министерство внутренних дел подтвердили, что в отношении Эльмара Вахера не было начато дисциплинарное производство.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Тулли Хярсон сказала Postimees, что по поводу якобы начатого в отношении Эльмара Вахера дисциплинарного производство у полиции нет новой информации.
«Эльмар Вахер занят обычной работой и находится в Ида-Вирумаа», - сказала Хярсон. Сегодня Вахер встретится с различными подразделениями полицейского бюро, на это уйдет весь день.
Советник по коммуникации Министерства внутренних дел Карель Ханни также подтвердил, что никакое дисциплинарное производство в отношении Эльмара Вахера не было начато.
«Нет, такого документа нет и я не знаю также, чтобы нечто подобное готовилось», - сказал Ханни.
Он добавил, что если вдруг производство в отношении Вахера все-таки будет начато, министерство оповестит об этом общественность.
«Мы знаем, что общественный интерес есть», - заверил Ханни.