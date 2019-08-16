Соцдемы призвали Юри Ратаса немедленно отправить в отставку отца и сына Хельме

«Четверг был одним из самых мрачных дней в политике Эстонии. Мы были свидетелями событий, которые поставили под угрозу функционирование правового государства и демократическое устройство государства. Жители Эстонии не заслужили ни такое правительство, ни тем более министров Мартина и Марта Хельме. Минимум из того, что сейчас руководитель правительства Юри Ратас может сделать, это отправиться к президенту с заявлением об освобождении обоих Хельме от должности», - заявил лидер соцдемов Индрек Саар.

По словам Саара, премьер-министр неделю за неделей повторяет, что Эстония — это правовое государство и таковым и останется.

«Теперь премьер-министр должен показать, как он разрешить ситуацию, в которой министры финансов и внутренних дел в управляемом им правительстве плюют на принципы правового государства. Последней каплей в чаше терпения стало превышение чиновниками своих полномочий, подделка документов и попытка, в обход правительства, оказать давление на руководителя высокого уровня, требуя его отставки, - продолжил Индрек Саар. - Мы поддерживаем заявление профсоюза работников полиции о том, что такое поведение обоих министров присуще тоталитарным режимам. Социал-демократы не видят возможности продолжения работы Мартина и Марта Хельме в правительстве. С каждым днем, пока Хельме остаются в правительстве, Эстония все больше отдаляется от правового государства».

Если премьер-министру не хватит решимости принять государственное решение, социал-демократы инициируют процесс недоверия обоим Хельме.