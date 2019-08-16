Пт, 16.08.2019
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  • Невероятно: житель Тарту одновременно запечатлел туманность Андромеды и звездопад Персеиды

Невероятно: житель Тарту одновременно запечатлел туманность Андромеды и звездопад Персеиды

Perseiid ja Andromeeda.

ФОТО: Viljam Takis

Входящий в эстонское общество астрономов-любителей Вильям Такис поделился с редакцией Postimees сделанным в лесах Соомаа снимком звездопада Персеиды.

Но на фото, сделанном в лесах Соомаа в понедельник, попал не только звездопад Персеиды, но и галактика Андромеды.

Речь идет о методе съемки, когда каждые 30 секунд автоматически делается снимок. В результате просмотра 255 фотографий один снимок оказался уникальным.

На данный момент изображение уже привлекло международное внимание. А именно, Такис сказал, что к нему уже обратился представитель Ассоциации университетов по исследованию космоса, заявив, что редкий кадр был отмечен как фотография этого дня.

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