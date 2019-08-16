Волость продает мызу вместе с пожилыми людьми

Интересно то, что новый владелец получит ключи от мызы сразу после покупки, но должен позволить жильцам прожить в мызе до тех пор, пока в Пыльтсамаа не будут готовы новые дома для стариков из дома призрения.

Продажа мызы не была целью волости. Помещения дома призрения в мызе нуждаются в ремонте, и Департамент здоровья уже сделал предписание. Но провести требующиеся реновационные работы на мызе нельзя, потому что она охраняется как памятник старины, что накладывает ограничения на ремонтные работы. Например, невозможно установить требуемый Департаментом здоровья лифт. Плюс расходы на содержание мызы достаточно высокие.

Не соответствует требованиям

Волостная управа Пыльтсамаа ходатайствовала о пособии от государства для строительства новых зданий для дома призрения. Государство удовлетворило прошение волости, но одним из условий было то, что волость должна закрыть двери старого и энергозатратного здания, как будут готовы новые.

«Требования Департамента здоровья из года в год становятся все жестче, и сейчас помещения дома призрения Лустивере не отвечают новым требованиям, – говорит руководитель дома призрения Хилле Уус. – Понятно, почему волость планирует построить новые дома, и это разумное решение».

Руководитель развития и планирования волостной управы Кристи Клаос говорит, что в планах построить в Пыльтсамаа два 30-местных здания с близким к нулевому потреблением энергии. Приблизительная стоимость работ – 2,35 миллиона евро, из которых поддержка государства составляет 1 040 000 евро, а самофинансирование – 1 310 000 евро.

Одну часть от суммы самофинансирования волость планирует выручить от продажи мызы Лустивере. «Согласно оценочному акту, нынешняя стоимость недвижимости – 280 000 евро», – поясняет Кристи Клаос. Оставшуюся часть суммы волость получит от фонда Põltsamaa Tervis в качестве пособия.

Три места

Почему строят два маленьких, а не одно большое здание? Кристи Клаос отвечает, что это было одним из условий получения пособия - чтобы новые дома призрения не были слишком большими и чтобы людей можно было распределять согласно их нуждам в маленькие отделения максимум на десять человек.

На данный момент известно, что новые здания построят в городе Пыльтсамаа, но место для них еще не выбрано. «Мы рассматриваем три места, но сначала оценку должны дать строительные эксперты», – говорит Клаос.

Она добавила, что еще одно условия получения пособия — закончить строительство новых зданий не позднее конца августа 2022 года, но специалисты волости надеются, что это произойдет уже к лету 2021.

11 новых домов призрения

На данный момент в доме призрения Лустивере живет 55 человек, всего же там мест на 59 человек. Новые здания дома призрения смогут вместить в себя столько же.

«Мыза нуждается в гуманном покупателе, которые отнесется с пониманием к тому, что пожилым людям нужен дом, пока не будет построен новый», – комментирует руководитель дома призрения Лустивере. По ее оценке, продать здание мызы, которое используется, проще, нежели здание, годами простаивающее пустым.

Строительство домов призрения государство финансово поддерживает за счет торговли квотами на выброс парниковых газов. Пособия распределяет Государственный центр опорных услуг (RTK). В общей сложности в планах построить в Эстонии 11 новых зданий с близким к нулевому потреблением энергии на пособие в размере 5,57 миллиона евро. Плюс государство выделило 2,26 миллиона евро на реконструкцию уже имеющихся домов призрения.