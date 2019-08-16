Галерея: свинарник посреди новостроек в Ласнамяэ

«Я живу в Ласнамяэ, на Лийкури, и дорога к дому похожа на свалку, никто не ухаживает за этим участком, скамейки разбиты, урны отсутствуют, куча мусора, разбитые бутылки, вместо газона заросли, небольшая детская площадка заброшена», - написала нам читательница.
«Насколько мне известно, - продолжает читательница, - квартирному товариществу "Liikuri 8а" этот участок не принадлежит. Тогда чей он, и должны ли его поддерживать в порядке? Среди новостроек и такой свинарник! Может, подскажете, куда обращаться и как узнать, кому принадлежит участок и кто за ним должен ухаживать? Прилагаю фото».
Мы направили запрос в Ласнамяэскую управу. Советник управы Виктория Панова прислала краткий, но емкий ответ: «Речь идет о частной территории, собственникам сделано предписание».
Будем надеяться, что предписание возымеет действие, и заброшенный участок наконец приведут в порядок.